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攝影師的復仇！女Coser無修原圖照瘋傳

▲有鄉民找出該Coser過去有經過修圖的照片對比。（圖／翻攝畫面）

▲該Coser本人的身材較為豐腴，臉型也並非一般色扮演界中正常審美會喜歡的模樣。（圖／翻攝畫面）

▲這系列照片瘋傳之後，也有網友忍不住借助 AI ，讓畫面稍微好看一點。（圖／翻攝畫面）

在 Cosplay角色扮演界中，有一條絕對不能踩的死線，那就是「原圖直出」。然而，近期在中國網路論壇上，卻上演了一齣堪稱核彈級的「攝影師的復仇」！一名女 Coser 因為拒絕支付攝影師尾款，徹底惹怒對方，導致攝影師氣到直接將一系列「完全無修圖」的原始照片公諸於世。極具衝擊力的真實模樣曝光後，瞬間引爆兩岸網友熱議，讓無數人崩潰驚呼：「再也不敢相信網路照片了！」據了解，該名 Coser 當時正扮演某位人氣動漫角色。在一般情況下，這些照片必須經過攝影師精心的推臉、液化、調色與濾鏡加持後，才會以夢幻的姿態發布。但因為尾款糾紛，攝影師決定使出殺手鐧，將未經任何後製的檔案直接上傳。在殘酷的高畫質鏡頭下，這名 Coser 真實的樣貌一覽無遺：臉型較為豐滿、下頷線與脖子連成一片呈現明顯的雙下巴，身型也顯得相當厚實，對著鏡頭燦笑時更露出了矯正用的牙套，與動漫角色該有的精緻纖細形象有著極大的落差。不過照片曝光之後，卻出現大批崩潰網友反倒開罵攝影師「你沒收到款我很同情你，但你發這些照片根本傷害大眾眼睛」、「現代修圖技術真的太誇張了」、「根本是純純的報復社會！」這系列照片瘋傳之後，也有網友忍不住借助 AI 改善畫面，希望能讓大家的眼睛好受一點，結果將圖中的 Coser 修成網美等級，讓人深切體會到現代 AI 科技與修圖軟體「化腐朽為神奇」的驚人計算力。