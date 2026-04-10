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▲全台最難訂位的自助餐廳「島語」將於7月上旬於台中獨家登場。（圖/記者張嘉哲攝）

▲全台首創美妝香檳吧「布娜飛香檳沙龍」搭配多款香檳與紅白酒。（圖／漢神提供）

台中「漢神洲際購物廣場」將於今（10）日將正式開幕，館內將集結超過500家品牌進駐，規模達到6.6萬坪，有多家米其林星級名店、必比登推薦餐廳，更包含有首度進駐台中的島語自助餐廳、人氣超市LOPIA等。《NOWNEWS》整理進駐品牌、餐飲亮點與樓層指南一文看。台中漢神洲際購物廣場將在4月10日正式開幕，將有超過500個品牌、合計150個全台首家、台中獨家與旗艦店型、6.6萬坪超大空間，且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標。樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。◾漢來名人坊 - 米其林星級、香港米其林高級粵菜◾SORANOIRO - 全台首家、必比登推薦，東京車站拉麵街排隊名店◾作 天麩羅．割烹 - 全台首家、米其林二星日本主廚監製高端日料品牌◾うなぎ四代目菊かわ - 日本米其林餐盤推薦鰻魚飯◾Nara Thai Cuisine - 米其林推薦泰式料理◾印度淇里思 - 米其林連續五年推薦📍精品部分：有GIORGIO ARMANI （台中獨家）、DOLCE & GABANNA （台中獨家）、GENTLE MONSTER （台中獨家）、FERRAGAMO、FENDI Casa、BOSS、JOHN VARVATOS （台中獨家）、CANALI（台中獨家）、EMPORIO ARMANI、J.LINDEBERG等全面集結。📍美妝保養：有多家品牌以旗艦店規格進駐，CHANEL（台中獨家精品美妝店型）、DIOR（旗艦店裝）、PRADA Beauty （全台首家精品美妝旗艦店裝）、GUCCI Beauty （全台最大）、TOM FORD （提供全球最新的店裝與頂奢服務）、GIORGIO ARMANI、布娜飛香檳沙龍 （全台首家）、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛、LANCOME 蘭寇..等，集結全台最齊全保養、彩妝及香氛陣容, 從精品美妝、頂級保養到沙龍級香氛一次滿足！潮流話題名店，GANNI （台中獨家）、A.P.C. （台中獨家）、MARITHE+FRANÇOIS GIRBAUD （台中獨家）、 MARK GONZALES （台中獨家）、Matin Kim （台中獨家）、MAISON KITSUNE （全新店型）、運動品牌 New Balance （全新型態概念店）等同步登場，展現多元潮流穿搭樣貌。LOPIA (日式超市)、KALDI 咖樂迪、餃子の王將 (台中獨家)、LE CREUSET。Prada Beauty (全台首家)、Gucci Beauty (全台最大)、GENTLE MONSTER（台中獨家）、CHANEL、Dior。Maison Kitsuné (全新店型)、A.P.C.（台中獨家） 、New Balance (概念店)、Matin Kim（台中獨家） 、Mark Gonzales（台中獨家） 。島語自助餐 (7月開幕)、中山RED LABEL（全台首家）、千房Diversity（全台首家）、作天麩羅・割烹（全台首家）美麗新影城 (Q4進駐)、SPORTS NATION (台中獨家)、尚屋新韓式烤肉（全台首家） 、SPORTS NATION（台中獨家） 。