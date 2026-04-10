台中「漢神洲際購物廣場」將於今（10）日將正式開幕，館內將集結超過500家品牌進駐，規模達到6.6萬坪，有多家米其林星級名店、必比登推薦餐廳，更包含有首度進駐台中的島語自助餐廳、人氣超市LOPIA等。《NOWNEWS》整理進駐品牌、餐飲亮點與樓層指南一文看。
🟡台中漢神洲際購物廣場4/10開幕
台中漢神洲際購物廣場將在4月10日正式開幕，將有超過500個品牌、合計150個全台首家、台中獨家與旗艦店型、6.6萬坪超大空間，且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標。
🟡「台中漢神洲際購物廣場」美食餐飲一覽
📍全台首家品牌：
樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。
📍台中獨家品牌：
島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。
📍米其林、必比登推薦餐飲：
◾漢來名人坊 - 米其林星級、香港米其林高級粵菜
◾SORANOIRO - 全台首家、必比登推薦，東京車站拉麵街排隊名店
◾作 天麩羅．割烹 - 全台首家、米其林二星日本主廚監製高端日料品牌
◾うなぎ四代目菊かわ - 日本米其林餐盤推薦鰻魚飯
◾Nara Thai Cuisine - 米其林推薦泰式料理
◾印度淇里思 - 米其林連續五年推薦
🟡「台中漢神洲際購物廣場」精品美妝等品牌一覽：
📍精品部分：
有GIORGIO ARMANI （台中獨家）、DOLCE & GABANNA （台中獨家）、GENTLE MONSTER （台中獨家）、FERRAGAMO、FENDI Casa、BOSS、JOHN VARVATOS （台中獨家）、CANALI（台中獨家）、EMPORIO ARMANI、J.LINDEBERG等全面集結。
📍美妝保養：
有多家品牌以旗艦店規格進駐，CHANEL（台中獨家精品美妝店型）、DIOR（旗艦店裝）、PRADA Beauty （全台首家精品美妝旗艦店裝）、GUCCI Beauty （全台最大）、TOM FORD （提供全球最新的店裝與頂奢服務）、GIORGIO ARMANI、布娜飛香檳沙龍 （全台首家）、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛、LANCOME 蘭寇..等，集結全台最齊全保養、彩妝及香氛陣容, 從精品美妝、頂級保養到沙龍級香氛一次滿足！
潮流話題名店，GANNI （台中獨家）、A.P.C. （台中獨家）、MARITHE+FRANÇOIS GIRBAUD （台中獨家）、 MARK GONZALES （台中獨家）、Matin Kim （台中獨家）、MAISON KITSUNE （全新店型）、運動品牌 New Balance （全新型態概念店）等同步登場，展現多元潮流穿搭樣貌。
🟡「台中漢神洲際購物廣場」各樓層亮點品牌整理：
📍B1F：
LOPIA (日式超市)、KALDI 咖樂迪、餃子の王將 (台中獨家)、LE CREUSET。
📍1F：
Prada Beauty (全台首家)、Gucci Beauty (全台最大)、GENTLE MONSTER（台中獨家）、CHANEL、Dior。
📍2F-3F：
Maison Kitsuné (全新店型)、A.P.C.（台中獨家） 、New Balance (概念店)、Matin Kim（台中獨家） 、Mark Gonzales（台中獨家） 。
📍4F-5F：
島語自助餐 (7月開幕)、中山RED LABEL（全台首家）、千房Diversity（全台首家）、作天麩羅・割烹（全台首家）
📍6F：
美麗新影城 (Q4進駐)、SPORTS NATION (台中獨家)、尚屋新韓式烤肉（全台首家） 、SPORTS NATION（台中獨家） 。
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台中漢神洲際購物廣場將在4月10日正式開幕，將有超過500個品牌、合計150個全台首家、台中獨家與旗艦店型、6.6萬坪超大空間，且將是台中首座結合大型購物商場及電影院的大型地標。
🟡「台中漢神洲際購物廣場」美食餐飲一覽
📍全台首家品牌：
樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。
📍台中獨家品牌：
島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。
📍米其林、必比登推薦餐飲：
◾漢來名人坊 - 米其林星級、香港米其林高級粵菜
◾SORANOIRO - 全台首家、必比登推薦，東京車站拉麵街排隊名店
◾作 天麩羅．割烹 - 全台首家、米其林二星日本主廚監製高端日料品牌
◾うなぎ四代目菊かわ - 日本米其林餐盤推薦鰻魚飯
◾Nara Thai Cuisine - 米其林推薦泰式料理
◾印度淇里思 - 米其林連續五年推薦
🟡「台中漢神洲際購物廣場」精品美妝等品牌一覽：
📍精品部分：
有GIORGIO ARMANI （台中獨家）、DOLCE & GABANNA （台中獨家）、GENTLE MONSTER （台中獨家）、FERRAGAMO、FENDI Casa、BOSS、JOHN VARVATOS （台中獨家）、CANALI（台中獨家）、EMPORIO ARMANI、J.LINDEBERG等全面集結。
📍美妝保養：
有多家品牌以旗艦店規格進駐，CHANEL（台中獨家精品美妝店型）、DIOR（旗艦店裝）、PRADA Beauty （全台首家精品美妝旗艦店裝）、GUCCI Beauty （全台最大）、TOM FORD （提供全球最新的店裝與頂奢服務）、GIORGIO ARMANI、布娜飛香檳沙龍 （全台首家）、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛、LANCOME 蘭寇..等，集結全台最齊全保養、彩妝及香氛陣容, 從精品美妝、頂級保養到沙龍級香氛一次滿足！
潮流話題名店，GANNI （台中獨家）、A.P.C. （台中獨家）、MARITHE+FRANÇOIS GIRBAUD （台中獨家）、 MARK GONZALES （台中獨家）、Matin Kim （台中獨家）、MAISON KITSUNE （全新店型）、運動品牌 New Balance （全新型態概念店）等同步登場，展現多元潮流穿搭樣貌。
🟡「台中漢神洲際購物廣場」各樓層亮點品牌整理：
📍B1F：
LOPIA (日式超市)、KALDI 咖樂迪、餃子の王將 (台中獨家)、LE CREUSET。
📍1F：
Prada Beauty (全台首家)、Gucci Beauty (全台最大)、GENTLE MONSTER（台中獨家）、CHANEL、Dior。
📍2F-3F：
Maison Kitsuné (全新店型)、A.P.C.（台中獨家） 、New Balance (概念店)、Matin Kim（台中獨家） 、Mark Gonzales（台中獨家） 。
📍4F-5F：
島語自助餐 (7月開幕)、中山RED LABEL（全台首家）、千房Diversity（全台首家）、作天麩羅・割烹（全台首家）
📍6F：
美麗新影城 (Q4進駐)、SPORTS NATION (台中獨家)、尚屋新韓式烤肉（全台首家） 、SPORTS NATION（台中獨家） 。