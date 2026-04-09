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日本愛知縣名古屋市東山動物園一隻被譽為全球最帥大猩猩的園內明星「沙巴尼」（Shabani ），過去曾因為強壯的身體和帥氣POSE，甚至還被出版社發掘出版個人寫真集，如今牠的12歲兒子「清正」也在日本社群平台和日媒之間走紅，因為舉手投足都有如父親一樣。雄性西部低地大猩猩沙巴尼在十年前曾出版過個人寫真集，根據朝日新聞報導，當時內容收錄了 Shabani 平時各種表情、姿態和生活作息。牠在2007年來到東山動植物園，逐漸成為園內明星。帥氣外型和姿態吸引許多遊客朝聖。沙巴尼在園內組建家庭，如今牠的12歲兒子「清正」也成為園內明星，根據週刊女性報導，清正小時候和爸爸不太像，但園方就曾預言「幾年後牠一定會變成一個好男人的。」社群平台「X」（前Twitter）名為「ゴリラララ」的日本網友在3月底拍到「清正」的模樣，只見牠身體同樣強壯、靠坐在牆邊休息，面露傲視神情，飼育員投擲食物給牠時，用手來回把玩。影片吸引超過1800多萬次瀏覽，許多遊客和曾前往動物園的民眾指出，清正的眼神相當深邃，完全繼承父親的外貌和人氣。由於先前沙巴尼人氣相當高，甚至曾推出實體寫真集與周邊商品，當被問及是否會動用動物園的全部資源來推廣清正時，園方表示，「我們很高興聽到大家對清正的魅力感到興奮。帶我們的動物園的成立目的是成為一個讓人們了解動物物種的地方，所以我們希望大家不僅關注清正的魅力，也關注他的生態習性和生長過程。」日本社群平台出現許多爆紅動物，甚至掀起實體參觀熱潮，今年二月千葉縣市川市動植物園、緊抓玩偶作伴的孤兒獼猴「Panchi」（パンチ），也曾吸引遊客前來。