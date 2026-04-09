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▲安海瑟薇睽違8年再到韓國，透露家人大讚首爾當地的食物好吃。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅莉史翠普因為孫兒們的關係，也開始對於韓國的流行文化有了些許的認識。（圖／美聯社／達志影像）

備受觀眾期待的大片《穿著PRADA的惡魔2》前往首爾造勢，是該片主角梅莉史翠普首度抵達韓國，她開心表示能帶著一部自己很愛、很自豪的影片過來，心情更加愉悅，也透露家裡的6個孫兒們一天到晚都在聊《Kpop獵魔女團》，似乎都是K-Pop的粉絲，而且受到韓國文化影響很深。至於安海瑟薇則是睽違8年再次到韓國，表示如果她是電影裡面的雜誌編輯，會很想訪問名導奉俊昊或是朴贊郁。《穿著PRADA的惡魔2》讓全球影迷期待了快20年才推出，有別於首集爭取到的預算和時尚贊助都不充足，這一次是被當成暑期大片的規格，梅莉史翠普與安海瑟薇甚至在能夠先到亞洲進行宣傳、接著再一路造勢回美國，這也是梅莉在演藝圈這麼久，第一次為了宣傳前進韓國，會稱家裡的6個孫子女、外孫子女熱愛《Kpop獵魔女團》到每一首歌、每一個字都牢記，認為自己成長時並沒有和世界其他地方有這麼多的連結，因此讓她感到很興奮，了解到原來大家都是緊密連結的。梅莉史翠普與安海瑟薇在首爾的永登浦時代廣場出席《穿著PRADA的惡魔2》首映會，吸引上千粉絲現場一睹她們丰采，活動現場也設計成類似時裝秀的伸展台，安海瑟薇更客串了一下走秀，帶起現場的氣氛。由於肩負造勢重任，她沒辦法去首爾街頭走透透，只好讓陪她一起前往的家人們代表探路，透露他們大讚首爾的食物很好吃。在《穿著PRADA的惡魔2》最新預告透露，梅莉史翠普扮演的時尚女魔頭，因為醜聞爆發，導致雜誌的股價暴跌、被逼走人，回來挽救局面的正是當初被她壓搾的小助理安海瑟薇，但她仍不改一貫毒舌口氣，表示要等著瞧安海瑟薇失敗。情節將反映全球媒體發生大變化，紙媒的影響力大不如前，過去的媒體高層需要重新適應環境，而昔日被欺壓的另一位助理艾蜜莉布朗，現在成了時尚圈負責預算的重要人士，3個女人的關係變化，也成為續集最大噱頭。當年《穿著PRADA的惡魔》在亞洲也有很不錯的反應，所以續集派出梅莉史翠普與安海瑟薇到日、韓先造勢，穩固亞洲的市場。《穿著PRADA的惡魔2》台灣與韓國都將於4月29日搶先全球其他地區上映，安海瑟薇在首爾首映會上碰到來自台灣的媒體，也向觀眾打招呼，希望台灣影迷能夠喜愛這部續集，票房能夠超越上集？各方都在密切注意。