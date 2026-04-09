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▲尚屋主打套餐，包含雙人熟成肉盤、牛豬拼盤與全牛盛合，亦提供個人化套餐選擇，滿足不同用餐情境需求。（圖／業者提供）

▲尚屋韓式烤肉透過「沾、搭、配」多元吃法，展現韓式燒肉豐富且自由的風味層次。（圖／業者提供）

台中漢神洲際購物廣場10日開幕，屋馬餐飲集團新品牌「尚屋 Sangok」韓式烤肉進駐6樓，同步於10日開始營運，並搭配百貨檔期優惠，即日起至4月22日同享「滿仟送佰」優惠，凡是下載「漢神Plus APP」，單筆消費滿5,000元即贈500元回饋 ，讓消費者既享受美食，又享有購物優惠，絕對是一次愉快的用餐體驗。。尚屋承襲屋馬燒肉在肉品選材與服務體驗上的深厚實力，並融合旗下韓式料理品牌金韓食，對風味細節與飲食文化的細膩詮釋，以「熟成」為核心概念，打造專屬新世代的韓式燒肉品牌。透過文化與技術的交融，讓韓式燒肉回歸食材本質，同時呈現更輕盈且具質感的用餐體驗。餐點設計上，尚屋主打「冷藏熟成」肉品工法，嚴選高品質原肉，透過時間與溫度的精準掌控，使肉質更加柔嫩細緻，風味層次更加集中且平衡。 其中，豬肉特別選用來自南投海拔800公尺山區的優質來源，擁有無污染的潔淨水源與嚴選飼料，並以動物友善方式飼養，讓每一份肉品不僅風味純淨，更兼具安心與品質，呈現「健康吃得到，快樂看得到」的品牌理念。尚屋主打套餐，包含雙人熟成肉盤、牛豬拼盤與全牛盛合，亦提供個人化套餐選擇，滿足不同用餐情境需求。搭配多款韓國直送特色醬料，如金蔥醬、芝麻鹽、韓式辣粉與金辣粉，透過「沾、搭、配」的多元吃法，展現韓式燒肉豐富且自由的風味層次。此外，尚屋亦延續金韓食廣受好評的韓式小菜文化，提供清爽不厚重的配菜設計，搭配自助吧小菜和飲品，讓整體餐桌體驗更加平衡且耐吃，無論是喜愛重口味燒肉的饕客，或偏好清爽風味的消費者，都能找到適合自己的節奏。在空間與用餐氛圍上，尚屋以簡約質感為基調，融合韓式元素與現代設計語彙，打造明亮舒適且具有溫度的用餐場域。不僅適合朋友聚餐、情侶約會，也歡迎親子族群一同前來用餐，從餐點內容到用餐節奏皆貼近家庭客需求，讓大朋友、小朋友都能在輕鬆自在的氛圍中，共享美味時光。為增添開幕話題與互動體驗， 尚屋同步推出「轉轉盤抽獎活動」，活動期間只要來店用餐，並拍照打卡上傳Instagram，即可參加抽獎，有機會獲得人氣餐點「豬梅花」等多項人氣食材，讓用餐不僅是味覺享受，更成為一場充滿驚喜的互動體驗。提醒消費者，試營運期間暫不開放訂位，採現場候位制。