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▲綾瀨遙（右）和大悟（左）在是枝裕和新片《箱子裡的羊》飾演夫妻，進軍坎城影展正式競賽。（圖／摘自Deadline）

▲阿莫多瓦新作《Bitter Christmas》入圍本屆坎城影展正式競賽。（圖／摘自IMDb）

▲全智賢與《屍速列車》導演合作的新片《Colony》將在今年坎城影展「午夜放映」單元推出。（圖／摘自IMDb）

第79屆坎城影展公布入圍名單，正式競賽單元共有3部日片與1部韓片入圍，包括是枝裕和新作《箱子裡的羊》（暫譯）、濱口龍介《突如其來》（暫譯）和深田晃司《Nagi Notes》 與羅泓軫《HOPE》，《Nagi Notes》松隆子與《箱子裡的羊》綾瀨遙有望爭搶影后大獎。全智賢、池昌旭主演的《屍速列車》導演延尚昊新作《Colony》則獲選進「午夜放映」單元，阿莫多瓦也帶著最新西語片《Bitter Christmas》回歸正式競賽，倒是華語片全軍覆沒，沒進任何單元。今年度的坎城正式競賽項目入圍影片，被美國媒體形容為「藝術掛帥」，除了4部亞洲片和阿莫多瓦新作外，較乏往年多少都會有一點的好萊塢星光，甚至連過去不少好萊塢商業巨片會到坎城進行不參與競賽的首映活動，今年也幾乎沒有，史蒂芬史匹柏、克里斯多夫諾蘭等人的片子都不會來亮相。松隆子、綾瀨遙、鄭好娟等日韓著名女星能否從歐美女星手中截下后冠，就得看評審團主席朴贊郁所領軍的成員們欣不欣賞了，但確定的是，華人影人目前是全部摃龜。3部進入正式競賽的日本片中，濱口龍介的《突如其來》其實掛名法國、日本、德國、比利時等合作，也是在巴黎取景、主要講法文，主角除了岡本多緒外都是歐洲演員，帶給觀眾與過去濱口龍介作品不一樣的風貌。是枝裕和執導《箱子裡的羊》由綾瀨遙和日本搞笑藝人大悟演出夫妻，描述兩人失去兒子後把人形機器人當成小孩的故事，將是另類題材的暖心影片。《Nagi Notes》是《臨淵而慄》名導深田晃司新作，松隆子和石橋靜河扮演兩位因創作相遇、相知的女藝術家，松山研一、藤原聖等聯合演出，靈感源自劇作家平田織佐的獲獎作《東京筆記》，歷時9年籌製，松隆子演出成績頗受矚目。韓片《HOPE》則講述偏遠的海港小鎮，居民需要跟前所未見的威脅對抗、求生，除了黃晸珉、趙寅成等韓國大牌外，歐美重量級明星夫妻麥可法斯賓達、艾莉西亞薇坎德也參與演出。阿莫多瓦回歸西語片的《Bitter Christmas》透過相隔21年的女性廣告導演、男性導演分別由於病痛和創作瓶頸，改從身旁的人們身上找到打造新做的素材，並且講述這兩組人物的關係，阿莫多瓦進軍坎城影展向來和最佳影片金棕櫚獎無緣，今年是否彌補遺憾？影迷也在等著瞧。同樣進入正式競賽的《牛頭怪的迷宮》則是《當愛不見了》俄羅斯導演安德烈薩金塞夫睽違9年之作，描述上班族面臨妻子外遇、公司裁員壓力，生活開始失控的故事。每年坎城影展最具商業色彩、熱鬧的單元「午夜放映」，多年前曾讓《屍速列車》在首映後爆紅，今年該片導演延尚昊新作《Colony》要回歸「午夜放映」，預期全智賢、具教煥、池昌旭等韓國要角都會前往坎城造勢，盛況可惜。今年度將於2026年5月12日至5月23日舉行。