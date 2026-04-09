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▲楊麗花（如圖）與丈夫洪文棟感情非常好，將他與前妻的4名子女都視如己出。（圖／公視、台視、國家影視聽中心提供）

資深演員楊麗花（本名林麗花）的丈夫、已逝骨科名醫洪文棟，在2018年離世後，楊麗花與丈夫的4名子女提告，向兄嫂家族提出損害賠償，追討早年借名登記後，卻私下遭轉賣的新光集團旗下重要投資控股公司「新勝公司」11萬餘股權，而在歷經多年的訴訟後，高等法院在二審改判，楊麗花身為洪文棟遺產繼承人，可獲近億元的賠償，如果加上利息，金額有望突破1.2億元。該訴訟起源於，洪文棟在生前表示早年將新勝公司股票，借名登記於兄嫂名下，但在2007年發函就終止契約，並向兩人提告，要求歸還股權，不料對方已私下將股票轉售，而無法歸還，洪文棟也因此在2013年敗訴。在他過世後，楊麗花與他的4名子女以洪文棟遺產繼承人身分，再度向兄嫂提告，要求歸還11萬餘股，並以每股947元計算，求償約1億1千萬元。然而，台北地方法院在一審認定借名關係後，卻採用2008年提告當時的每股104元計算，在2023年判兄嫂賠償1千232萬元。而在高等法院二審時，認為應以本次提起訴訟的時間計算，並以2022年9月的816元，改判兄嫂賠償約9千674萬元，並從2022年開始計算利息，金額有望突破1億2千萬元，比一審金額高出約10倍。楊麗花是台灣歌仔戲史上最具影響力的國寶級藝術家，被譽為「台灣歌仔戲第一小生」。出身於宜蘭演藝世家的她，自幼隨母親在戲班成長，憑藉深厚的戲曲功底與俊美的男裝扮相，在1970至1990年代開創了電視歌仔戲的黃金盛世。即使步入晚年，她仍致力於歌仔戲的傳承與推廣，近年更榮獲行政院文化獎、傳藝金曲獎特別獎等最高榮譽。私生活方面，她在1983年嫁給當時的骨科名醫、前立法委員洪文棟，兩人膝下無子，但楊麗花與洪文棟和前妻所生的4名子女感情非常好，將他們視如己出，用行動證明夫妻倆的好感情。事實上，洪文棟父親洪萬傳是新光集團共同創辦人，因此就算在丈夫過世後，楊麗花也與丈夫孩子們一起向兄嫂提告，維護丈夫留下的遺產。