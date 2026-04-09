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國際油價台灣時間9日晚間出現報復性反彈，西德州原油期貨（WTI）急拉逾6%，強勢站回每桶100美元關卡，美國石油概念股全面走揚，包括巴西石油漲逾4%、英國石油上漲3.8%、道達爾能源上漲2%等，台指期夜盤一度應聲跳水急挫，從高點35110點下挫翻黑，隨後平盤震盪。根據路透社報導，雖然美伊同意有條件停火兩週，但以色列轟炸黎巴嫩，使美國總統川普的停火協議岌岌可危。SEB Research分析師表示，衝突地區可以進行各種和平談判，但只要荷姆茲海峽不再輸送原油或液化天然氣，能源價格就不會下降，並認為前一日西德州原油暴跌超過16%是市場反應過度。衛報則表示，根據聯合國統計，戰爭爆發以來，目前估計仍有約2000艘船舶被困在波斯灣內，儘管德黑蘭聲稱會提供「安全通道」，但伊朗海岸警衛隊同時放話，任何未經許可的船隻將被「鎖定並摧毀」。伊朗通訊社（Fars）稍早報導指出，由於以色列對黎巴嫩發動新一波攻擊，伊朗認定這已構成「違反停火」，已再次攔截試圖通過的油輪。Lloyd's List Intelligence總編輯Richard Meade指出，「實質情況並未改變，伊朗仍控制一切，沒有許可就沒有通行。」