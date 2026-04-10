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▲李俸源（如圖）談到罹患乳癌的老婆，強忍淚說表示表示積極陪老婆治療跑醫院。（圖／YouTube@SBS Entertainment）

朴美善乳癌治療中 老公回憶確診初期淚崩

朴美善介紹 代表作是《順風婦產科》

南韓女星朴美善因國民喜劇《順風婦產科》廣為台灣觀眾熟知，她去年（2025）發現乳癌，全面暫停工作投入治療，同年底更公開剃頭髮勇敢面對病魔的一面，表示經過12次化療與16次放射治療，原以為情況好轉，但她的老公李俸源卻在《同床異夢2—你是我的命運》節目上哽咽，「孩子的媽媽健康突然變差，我就陪著一起跑醫院、接受治療」。李俸源是炸醬麵店的老闆，在《同床異夢2—你是我的命運》跟前職棒選手金炳賢在店內談生意，這時吃飯的客人都問起李俸源的太太健康狀況，「美善姐還好嗎？」、「朴美善健康狀況有好轉嗎？」並擔心李俸源的狀況，但他則微笑表示：「對的對的！」感謝大家的關心。李俸源就說，回想當時情況表示：「孩子的媽媽健康突然變差，我就陪著一起跑醫院、接受治療。」說到一半情緒湧上，眼眶泛紅，令人心疼。而這段畫面將在下週完整播出。朴美善2025年初感覺身體異常就醫，經過精密檢查後被診斷為乳癌初期，她身邊的人說因為發現得早，痊癒可能性高，不至於到擔憂程度，也說她的心理狀態很穩定。同年底，朴美善在YouTube公開第2次化療前剃髮的過程，說化療開始後掉頭髮會更痛苦，所以乾脆先剪掉。雖然樂觀開朗但也吐露心情：「從長髮剪成短髮那瞬間，真的覺得怪怪的、有點難過。那時候才真的覺得『啊，我真的生病了』。」說自己是靠著「想像自己是在拍戲、這是角色需要」來調整心態。化療開始2週後，頭髮開始大量脫落，朴美善先剪成更短髮型，最後第3次選擇剃光，再戴假髮示人，當時朴美善已完成12次化療與16次放射治療，持續進行藥物療程。她更頂著短髮上劉在錫的《劉QUIZ ON THE BLOCK》報平安過，當時表示：「乳癌也分很多種類，而我這種是不能用『痊癒』這個詞的類型，所以必須一直小心、持續檢查、生活。」朴美善自1988年以MBC公開招募搞笑藝人出道，30多年來一直是韓國演藝圈的代表性女諧星，最具代表、最讓台灣觀眾熟知的就是長壽喜劇《順風婦產科》。1993年她與搞笑藝人李俸源結婚，育有一子一女，並活躍於綜藝、戲劇、廣播等各領域。