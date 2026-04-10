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▲台中一名林姓男子因應徵成吉思汗健身房失利，竟於2024年6月間駕駛小貨車蓄意衝撞台中館大門，最終依涉犯強制罪與毀損罪，被判處 1年6個月。（資料照／翻攝畫面）

台中一名林姓男子因應徵「成吉思汗」健身房教練失利，竟於2024年6月間駕駛小貨車蓄意衝撞台中館大門，全案經法院審理定讞，林男在刑事部分因犯強制罪與毀損罪，被判處有期徒刑1年6個月，民事部分，場館硬體損失已獲判賠約13萬元確定，另外，館長也提告對方造成商譽毀損，要求賠償100萬元，但台中高分院二審認為館長未能證明商譽受損，最終判決林男免賠定讞。回顧事件，台中市一名林姓男子沒應徵上「成吉思汗」健身房台中館，且傳訊負責人「館長」未獲回應，因此心生不滿，2024年6月12日晚間，他藉口幫友人載貨，回程時強奪友人手機阻止報警，並執意駕車衝撞健身房。當時正值運動尖峰時段，林男猛然左轉衝入大門，造成門扇噴飛及地磚破碎，一名會員險些遭撞。林男肇事後一度逃離，直到警方到場才折返遭逮。刑事部分，法院已依強制罪及毀損罪，分別判處林男有期徒刑4月與1年2月定讞，民事部分陳之漢求償場內損失，法院判賠13萬元4075元確定。另外，館長陳之漢主張林男行為導致商譽受損，引發網友恐慌，留言稱「請假避風頭避免遭殃，太恐怖了」，要求賠償100萬元。林男辯稱網友言論僅是嘲諷其個人行為，與健身房服務品質無關，且店家評價未因此受到負面影響。台中地院一審及台中高分院二審皆認為，館方未能提出具體證據證明其經濟活動的信賴度受損，最終判決林男免賠百萬定讞。