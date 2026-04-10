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國際城市生活媒體《Time Out》近日公布2026年度全球最佳城市排行榜，曼谷以亞洲第2、全球第8的成績強勢入榜，清邁也以亞洲第9、全球第32緊追在後，泰國雙城齊登亞洲前十，消息傳開後在泰國各地引發熱烈討論。專注泰國旅遊與生活資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」對此大感振奮，發文介紹兩座城市的上榜亮點。粉專指出，《Time Out》這份榜單並非單純以旅遊吸引力為標準，而是綜合考量生活品質、美食與文化深度、居民友善度、生活負擔能力以及交通基礎設施等面向，因此更能反映一座城市對居民與旅人的真實魅力。曼谷在榜單上的評語相當突出，被形容為一座「永遠不會慢下來」的城市，以無可取代的街頭美食文化、豐厚的歷史底蘊以及高度友善的社區氛圍著稱，在全球排名更超越許多已開發國家的大城市，展現這座都市獨一無二的生活能量。清邁則以截然不同的氣質拿下亞洲第9。粉專形容清邁是榜單中最能讓人「放鬆」的城市，群山環繞、步調悠緩，加上深厚的社區連結，使其成為生活負擔能力極高又充滿個人魅力的宜居之地，特別受到長期旅居族與數位遊牧工作者的青睞。在其他亞洲城市的排名方面，上海以亞洲第1、全球第2的成績強勢奪冠，首爾與東京同樣榜上有名。越南表現亮眼，河內與胡志明市雙雙入榜，成為此次最大黑馬。香港與新加坡也維持上榜，但新加坡因生活成本過高，整體排名較以往有所下滑。粉專最後點出這份榜單的核心邏輯：一座城市要「好」，不只是要經濟發達，更要讓居民活得好、負擔得起、感覺快樂，而泰國這兩座城市，在不同的層次上都做到了。