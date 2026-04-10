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▲韓國導演金昌民去年11月腦死離世，器捐救了4人，但死因今天才被揭露是吃豬排飯時，被圍毆打死，嫌犯還沒被關，讓遺屬相當痛心。（圖／YouTube@iMBC연예）

半年後才現身 竟用YouTube「認罪道歉」

▲根據韓國警方公布的資料，導演金昌民（倒地者）是被活活圍毆致死。（圖／翻攝自YouTube）

監視器畫面曝光 倒地仍遭毆打過程殘忍

韓國導演金昌民2025年在京畿道遭圍毆致死，案件直到近日才被家屬公開完整真相引發社會震驚，據悉他當晚只是為了滿足患有自閉症的兒子想吃豬排飯的需求，深夜外出用餐卻在餐廳內與他人發生口角，最終演變成暴力衝突，慘遭多人圍毆致命。真相曝光後讓全韓國都十分震驚，沒想到加害者更是透過YouTube頻道上傳一支名為「我是殺害金昌民導演的犯人」的影片，3分鐘冷血影片韓國網友全氣瘋。金昌民導演深夜被圍毆致死，加害者在事隔半年後找上YouTube頻道「카라큘라 탐정사무소（Caracula Official）」錄製公開道歉影片。更讓外界憤怒的是，事件是發生近半年後，其中一名加害者才公開現身，還不是透過正式記者會或司法說明，而是選擇在YouTube上發布3分鐘影片道歉，甚至直接標題寫下「我是殺害金昌民導演的人」，影片中僅反覆說「對不起」，語氣冷淡，引發外界強烈反感。值得一提的是，Caracula Official頻道也坦言自己並不知道為什麼加害者會找他，想透過他的頻道道歉，但他直言自己並沒有要幫對方洗白的意思，更表示：「即將上傳的後續影片中，我會公開他們找上我的真正原因，以及他們在以為鏡頭關閉時無意間流露出的醜陋真面目，完整呈現整個訪談過程。看到這篇文章的加害者們應該會後悔「找錯人了」，沒錯你們真的找錯對象了！你們那虛偽的道歉，還是拿去餵狗吧。」韓媒公開監視器畫面顯示，金昌民在店內被多名年輕男子逼到角落後遭拳打腳踢，甚至倒地後仍持續遭攻擊，隨後還被拖出店外施暴，整個過程相當殘忍。警方事後確認死因與持續性外力攻擊有關，案件性質也因此從單純衝突升高為重大刑案。事件另一爭議在於送醫時機，家屬指出事發地點附近即有大型醫院，但金昌民卻在約1小時後才被送醫，錯失急救關鍵時刻，最終宣告不治，家屬質疑現場處理流程出現問題，要求釐清責任歸屬，案件至今仍在調查中。該影片上線短時間內突破20萬觀看，卻也引爆網友怒火，大批留言痛批：「怎麼可以用YouTube道歉」、「半年才出現太誇張」、「把人打死再說對不起有用嗎」。整起事件不僅掀起輿論譴責，也讓外界關注韓國司法是否能給家屬一個交代。