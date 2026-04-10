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一、寶雅制服顏色差在哪？

這兩種顏色並沒有不同，只是提供給員工自己自由選擇

▲寶雅員工穿的制服顏色並沒有職位高低的差別。（圖/寶雅IG）

二、寶雅招牌顏色差在哪？

粉色招牌的寶雅是以美妝概念店打造的「POYA Beauty店」，保養品牌會比一般的店型還要多

桃紅色的店，則是生活雜貨、食品類別會比較齊全哦！

▲寶雅粉色招牌以及桃紅色招牌兩間販售的商品特色不同，美妝為主找粉色店、生活用品及食品類找桃紅色店。（圖/寶雅IG）

三、寶雅購物買自有品牌最便宜

包括「POYA COZY」、「POYA Chic」、「POYA Pure+」、「POYA Way」、「POYA SHINE2U」、「POYA CHILL」、「POYA HOMEY」等

▲寶雅現在也有許多自有品牌，商品上面如果看到「POYA」的字樣就能考慮入手，會比市售大品牌更便宜。（圖/寶雅IG）

四、寶雅標價怎麼看特價？

如果在標示牌上面看到有黃底的標價，就表示這個商品正在優惠價

▲到寶雅找特價商品認明標價上面「出現黃色底」的就是商品正在特價，白色的則是一般售價。（圖/寶雅IG）

五、結完帳小白單不要亂丟