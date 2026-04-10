寶雅為台灣著名的本土美妝生活百貨店，從1985年開始成立，至1998年正式以「寶雅」為商標名稱展開企業識別營業，商品種類繁多，不少人都愛逛。不過常常去寶雅購物的你，知道這間店的冷知識嗎？《NOWNEWS》特別整理寶雅5大購物冷知識，下次去逛時不妨可以多加注意哦！
一、寶雅制服顏色差在哪？
寶雅制服有桃紅色、黑桃相間兩種顏色，很多人好奇這是否跟職位有關聯，每次有問題都不知道該找誰開口，寶雅表示，這兩種顏色並沒有不同，只是提供給員工自己自由選擇，不管穿什麼顏色都可以幫大家解決問題。
二、寶雅招牌顏色差在哪？
許多人應該有發現，寶雅的招牌顏色有非常飽和的桃紅色以及淡粉色兩種，寶雅透露，粉色招牌的寶雅是以美妝概念店打造的「POYA Beauty店」，保養品牌會比一般的店型還要多，如果是要買美妝商品為主的話，就要逛粉色店；而如果是桃紅色的店，則是生活雜貨、食品類別會比較齊全哦！
三、寶雅購物買自有品牌最便宜
寶雅發展至今，也發展出許多「自有品牌」，就跟市面上通路一樣，這種「自有品牌」的價格都會比大廠品牌來得更便宜，目前寶雅一共有七個自有品牌，包括「POYA COZY」、「POYA Chic」、「POYA Pure+」、「POYA Way」、「POYA SHINE2U」、「POYA CHILL」、「POYA HOMEY」等，看到這些字樣就是寶雅的自有品牌商品，價格主打高性價比與設計感，買了準沒錯！
四、寶雅標價怎麼看特價？
不少人逛寶雅總困惑這個有沒有優惠價格，寶雅表示，如果在標示牌上面看到有黃底的標價，就表示這個商品正在優惠價，如果是整張標價都是白的，就是一般售價哦！
五、結完帳小白單不要亂丟
去寶雅結帳完總會拿到單據，現在在門市消費精選商品，滿額就會送9折現金折價券，指定日期內消費不限金額都可以使用，每個月的精選商品都不同，民眾可以注意看看！
資料來源：寶雅IG
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寶雅制服有桃紅色、黑桃相間兩種顏色，很多人好奇這是否跟職位有關聯，每次有問題都不知道該找誰開口，寶雅表示，這兩種顏色並沒有不同，只是提供給員工自己自由選擇，不管穿什麼顏色都可以幫大家解決問題。
許多人應該有發現，寶雅的招牌顏色有非常飽和的桃紅色以及淡粉色兩種，寶雅透露，粉色招牌的寶雅是以美妝概念店打造的「POYA Beauty店」，保養品牌會比一般的店型還要多，如果是要買美妝商品為主的話，就要逛粉色店；而如果是桃紅色的店，則是生活雜貨、食品類別會比較齊全哦！
寶雅發展至今，也發展出許多「自有品牌」，就跟市面上通路一樣，這種「自有品牌」的價格都會比大廠品牌來得更便宜，目前寶雅一共有七個自有品牌，包括「POYA COZY」、「POYA Chic」、「POYA Pure+」、「POYA Way」、「POYA SHINE2U」、「POYA CHILL」、「POYA HOMEY」等，看到這些字樣就是寶雅的自有品牌商品，價格主打高性價比與設計感，買了準沒錯！
不少人逛寶雅總困惑這個有沒有優惠價格，寶雅表示，如果在標示牌上面看到有黃底的標價，就表示這個商品正在優惠價，如果是整張標價都是白的，就是一般售價哦！
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