寶雅為台灣著名的本土美妝生活百貨店，從1985年開始成立，至1998年正式以「寶雅」為商標名稱展開企業識別營業，商品種類繁多，不少人都愛逛。不過常常去寶雅購物的你，知道這間店的冷知識嗎？《NOWNEWS》特別整理寶雅5大購物冷知識，下次去逛時不妨可以多加注意哦！

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一、寶雅制服顏色差在哪？

寶雅制服有桃紅色、黑桃相間兩種顏色，很多人好奇這是否跟職位有關聯，每次有問題都不知道該找誰開口，寶雅表示，這兩種顏色並沒有不同，只是提供給員工自己自由選擇，不管穿什麼顏色都可以幫大家解決問題。

▲寶雅員工穿的制服顏色並沒有職位高低的差別。（圖/寶雅IG）
▲寶雅員工穿的制服顏色並沒有職位高低的差別。（圖/寶雅IG）
二、寶雅招牌顏色差在哪？

許多人應該有發現，寶雅的招牌顏色有非常飽和的桃紅色以及淡粉色兩種，寶雅透露，粉色招牌的寶雅是以美妝概念店打造的「POYA Beauty店」，保養品牌會比一般的店型還要多，如果是要買美妝商品為主的話，就要逛粉色店；而如果是桃紅色的店，則是生活雜貨、食品類別會比較齊全哦！

▲寶雅粉色招牌以及桃紅色招牌兩間販售的商品特色不同，美妝為主找粉色店、生活用品及食品類找桃紅色店。（圖/寶雅IG）
▲寶雅粉色招牌以及桃紅色招牌兩間販售的商品特色不同，美妝為主找粉色店、生活用品及食品類找桃紅色店。（圖/寶雅IG）
三、寶雅購物買自有品牌最便宜

寶雅發展至今，也發展出許多「自有品牌」，就跟市面上通路一樣，這種「自有品牌」的價格都會比大廠品牌來得更便宜，目前寶雅一共有七個自有品牌，包括「POYA COZY」、「POYA Chic」、「POYA Pure+」、「POYA Way」、「POYA SHINE2U」、「POYA CHILL」、「POYA HOMEY」等，看到這些字樣就是寶雅的自有品牌商品，價格主打高性價比與設計感，買了準沒錯！

▲寶雅現在也有許多自有品牌，商品上面如果看到「POYA」的字樣就能考慮入手，會比市售大品牌更便宜。（圖/寶雅IG）
▲寶雅現在也有許多自有品牌，商品上面如果看到「POYA」的字樣就能考慮入手，會比市售大品牌更便宜。（圖/寶雅IG）
四、寶雅標價怎麼看特價？

不少人逛寶雅總困惑這個有沒有優惠價格，寶雅表示，如果在標示牌上面看到有黃底的標價，就表示這個商品正在優惠價，如果是整張標價都是白的，就是一般售價哦！

▲到寶雅找特價商品認明標價上面「出現黃色底」的就是商品正在特價，白色的則是一般售價。（圖/寶雅IG）
▲到寶雅找特價商品認明標價上面「出現黃色底」的就是商品正在特價，白色的則是一般售價。（圖/寶雅IG）
五、結完帳小白單不要亂丟

去寶雅結帳完總會拿到單據，現在在門市消費精選商品，滿額就會送9折現金折價券，指定日期內消費不限金額都可以使用，每個月的精選商品都不同，民眾可以注意看看！

▲寶雅每個月會推出指定精選商品滿額送9折現金折抵券，民眾拿到結帳小白單不要亂丟，可能因此錯過優惠。（圖/寶雅IG）
▲寶雅每個月會推出指定精選商品滿額送9折現金折抵券，民眾拿到結帳小白單不要亂丟，可能因此錯過優惠。（圖/寶雅IG）
資料來源：寶雅IG

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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