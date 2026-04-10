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特用化學大廠長興今（10）日股價走勢極度劇烈，早盤一度遭逢賣壓下殺探底至66.5元，隨後在強勁買盤進駐與籌碼大量換手下，股價展開絕地大反攻，最高衝上80.6元。終場以80.0元作收，大漲6.2元，漲幅達8.40%，單日振幅高達驚人的19.11%，並爆出217185張的歷史級天量。長興3月營收39.17億元，月增60%、年增5%，第一季累計年增1.81%，先前公布自結2月稅前虧損0.71億元。長興財務部部長近期指出，旗下晶圓級液態封裝材料（LMC）首季已開始小量供貨，預計第二季出貨動能將逐步放大，並於第三季達到客戶要求的穩定供貨水準，看好下半年LMC將明顯貢獻營收，預估今年半導體材料佔整體營收比重有望上看5%，並帶動下半年獲利表現超越上半年。長興的核心收入來源合成樹脂及特用材料，有望受惠於中國基建需求開出及政策振興措施，針對近期國際油價劇烈震盪、石化供應鏈成本攀漲的市場疑慮，公司表示，目前具備合約價保護機制及安全庫存緩衝，短期衝擊將逐步淡化並收斂。長興9日收在漲停價位並創下歷史高點，三大法人昨日同步大買，10日開盤有獲利了結賣壓出籠，不過震盪劇烈後籌碼換手成功，終場再創歷史新高價。