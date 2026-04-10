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子女輪流奉養父母在東方社會司空見慣，但戶籍不會為此遷來遷去。台中市查訪百歲人瑞居住事實時，剛好到彰化另一個兒子家中暫住，因此被認定未實際居住，失去請領人瑞敬老禮金的資格。市議員林祈烽問，這是在懲罰市民享受天倫之樂嗎？要求民政局研商相關認定標準，別讓老人家過得提心吊膽。台中市的老人每年可領2千至1萬元不等的重陽敬老禮金，市府另提供百歲人瑞每月6千元的敬老禮金，每月平均有10幾位人瑞申請。林祈烽日前接獲民眾陳情，西屯區一名剛滿百歲的長者，平常輪流在各子女家居住，區公所來訪查時，他恰好人在彰化兒子家而不是戶籍地，竟被認定「未實際居住本市」而喪失請領資格。林祈烽說，經了解去年也有2個類似案例，現代家庭結構早已改變，許多高齡長者由子女輪流照顧、短暫住在不同子女家是普遍現象。《台中市百歲人瑞敬老禮金作業要點》雖規定須「實際居住於本市」，但認定標準過於模糊，甚至出現「查勤式訪查」，若以單次訪查作為認定依據，台中根本稱不上高齡友善城市。副市長黃國榮表示自己也有兩名子女，未來若能被子女輪流照顧，是相當歡喜的事。每位百歲人瑞都是寶，若過去都住在台中市，因子女輪流照顧而去外縣市暫居，現行制度可以檢討看看。社會局長廖靜芝表示，會與民政局研商相關認定標準及要件，讓全台中市各行政區都適用。