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獲封最帥乩童 黃新皓5歲開始通靈

黃新皓憶靈異現象 目睹「三顆頭晃來晃去」嚇壞

▲黃新皓（如圖）這幾年活躍於演藝圈，曾拍攝《料理高校生》、《戲說台灣》、《阿叔》等等，另外也發行音樂作品。（圖／年代提供）

被稱作「最帥乩童」的男星黃新皓，登上本週《聚焦2.0》節目，自幼展現特殊體質的他，長年穿梭於宮廟服務與演藝工作之間，生活作息極度不規律，曾5天僅睡8小時。黃新皓透露母親曾向大甲媽祖祈願求子，懷胎15個月後誕下他，5歲起便開始接觸通靈，多次目睹靈異現象、經歷鬼壓床，黃新皓睜眼看見「三顆頭晃來晃去」讓他當場嚇壞。隨著《乩身》、《天機試煉場》等富含民俗文化的作品掀起討論熱潮，本週《聚焦2.0》邀請到「最帥乩童」黃新皓以及「足上舞伶」楊立微分享從業以來的心路歷程。黃新皓這幾年忙於宮廟服務與演藝工作，出生帶有「天命」的他，5歲起便開始接觸通靈。回憶學生時期的靈異經驗，黃新皓表示某次排練使用宗教道具與焚香後，教室內竟出現音樂無故自動播放的離奇現象，甚至引發同學情緒失控、哭喊等異常反應；當晚他更親身經歷鬼壓床，睜眼看見「三顆頭晃來晃去」，在得知靈界朋友需要幫助後，透過燒金紙與科儀處理，並返校祭拜，才結束這段靈異插曲。除此之外，黃新皓這幾年活躍於演藝圈，曾拍攝《料理高校生》、《戲說台灣》、《阿叔》等等，另外也發行音樂作品。而楊立微以精湛火舞一炮而紅，自10歲起於戲曲學院扎根，專精傳統足技表演的她，不滿足於既有形式，在丈夫一句「要不要把桌子點火」的啟發下，將火舞與足技結合，打造出極具張力的火焰足技演出。楊立微將足技演出搬進攝影棚，讓現場驚呼連連。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。