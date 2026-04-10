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▲王陽明在老婆背後模仿對方比出540，蔡詩芸發現後追打老公。（圖／DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸IG@dizzydizzo）

▲王陽明（左）、蔡詩芸結縭10年，育有1女，兩人被譽為「地表最強放閃夫妻」。（圖／王陽明IG@sunnyboyyy）

歌手蔡詩芸與「台灣第一帥」王陽明結婚10年，近年經常合體拍影片，不吝公開秀恩愛，日前蔡詩芸錄製「540國際求救手勢」的教學影片，王陽明在愛妻後方調皮比出540手勢「求救」，蔡詩芸發現後作勢追打老公，讓粉絲笑說：「大橋頭麥克也會有這一天...」蔡詩芸近日在家中錄製「540國際求救手勢」教學影片，只見她在鏡頭前專業示範，包含展開手掌（5）、大拇指內扣（4）、握拳（0）這三個步驟，意旨在無聲狀態下向外界傳達危險訊息，蔡詩芸說：「如果你被虐待，就比出這個手勢來求救！」有趣的是，王陽明躲在老婆背後不停模仿對方比出540，被蔡詩芸發現後遭致一陣追打，夫妻的好感情讓粉絲笑翻，「意思是王陽明備受虐待」、「哈哈哈哈哈哈哈，還活著嗎」、「蔡女士動手了」、「王陽明在後面呆呆的笑死我了」、「感覺不是演的！」王陽明與蔡詩芸婚後被譽為「地表最強放閃夫妻」，但在螢光幕前看似完美的相處背後，兩人也曾經坦言經歷過聚少離多，以及育兒觀念的磨合期。針對婚姻保鮮，王陽明強調誠實與溝通是解決衝突的唯一途徑，當雙方出現分歧時，他們選擇放下自尊、直面問題，而不是冷戰逃避，因此讓兩人關係更加緊密。蔡詩芸過去受訪時則提到，自己與王陽明相處的關鍵在於「給予彼此空間去成就最好的自己」，儘管一個熱衷潛水冒險、一個投身音樂創作，卻能在各自的熱情中相互扶持，不僅讓兩人的靈魂更契合，也成了現代都會夫妻經營婚姻的重要指標。