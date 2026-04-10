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這場備受外界高度關注的「鄭習會」，今（10）日上午11點在北京人民大會堂登場，國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平在握手長達14秒後揭開序幕。對於後續的致詞內容，台灣政壇立刻掀起一波批判聲浪，民進黨立院黨團書記長范雲直指，鄭麗文上繳了一篇令人毛骨悚然的「投降書」，實在可恥，怎麼面對國民黨過去所有曾因反共而犧牲生命的前輩們。鄭麗文稱兩岸「應該進一步建構具制度性與持續性的合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉、從根本上消除所有衝突誘因」；范雲表示，大家都清楚，在中共的定義裡，九二共識，就是一國兩制，鄭麗文稱「希望在貴我兩黨奮鬥不懈努力之下，台灣海峽不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤」；范雲指出，什麼是外力？ 在北京語境中，就是在指美國與日本，范雲進一步提到，鄭麗文主席通篇未提「中華民國」，反而不斷強調「兩岸中國人」、「炎黃子孫」、「中華民族偉大復興」。鄭主席的投降書是在配合中國把兩岸問題定位為中國內部問題，用「中華文明復興」這種虛無縹緲的詞彙，來掩蓋中共對台的侵略意圖。范雲更是強調，鄭主席無視中共基層民眾的苦日子，居然能夠在全球媒體的注視下，說出：「中國發展在習總書記領導下，實踐完全脫貧、建成全面小康社會，成就非凡，持續騰飛，十五五的規劃剛剛開局，必將再上新台階，值得期待！」范雲不禁狠酸，中共滿坑滿谷的爛尾樓，多個省市發不出公務人員薪水，鄭麗文卻在大力稱讚中國在習近平領導下「完全脫貧」、「成就非凡」，