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▲白家綺與吳東諺二婚後，生下一子一女，升級為4寶媽。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

41歲八點檔女星白家綺與前夫育有兩名女兒，2018年和吳東諺再婚後，生下一子一女。而今（10）日，白家綺大女兒迎來20歲，她也罕見發出全家為女兒慶生的合照，感嘆「媽媽的第一個寶貝20歲了」。其中，女兒的美貌備受注目，雖然用特效墨鏡蓋住半張臉，但白皙肌膚配上一頭長髮，整個仙氣大爆棚，完美遺傳媽媽的神基因。白家綺在今日PO出為女兒慶生的合照，只見現場用氣球布置，還拚出大大的「Happy Birthday」。而身為壽星的大女兒坐在蛋糕前，戴著灰色針織帽，披著一頭長髮，加上她的白皙肌膚，才20歲就展現滿滿的氣質氛圍。而她身後的家人，也一起看向鏡頭擺出各種姿勢，氣氛十分歡樂。白家綺在文中感謝女兒的成長，透露女兒雖然有時認真、有時偷懶、煩惱、軟弱，「但還是很努力在過好每一天」，並真情流露表示：「其實妳不用一定要多厲害，也不用贏過誰」，因為自己身為母親，最在意的是「妳笑的時候，是真的開心；妳心煩的時候 有人可以說話；妳累的時候，願意停下來好好休息」。白家綺在文末向女兒喊話：「不管到了幾歲，妳永遠都不是一個人，我們會一直陪伴在妳身邊」，並希望女兒越來越喜歡在長大的自己。白家綺在遇到現任丈夫吳東諺前，曾有過一段婚姻。她在2005年、21歲的年紀時，遇到大她15歲從事室內設計也開義大利餐廳的前夫，隔年便生下第一個女兒葦葦，於23歲生下第二個女兒霓霓。但不料在2009年丈夫外遇，出軌對象甚至是她的閨密，這段僅維持4年的婚姻最終以離婚收場。而之後白家綺遇到了小她5歲的男星吳東諺，雖然白家綺以「年齡差距」與「已有小孩」為由拒絕多次，但吳東諺仍不離不棄，終於兩人在2018年步入禮堂，白家綺婚後陸續迎來一對兒女，成為演藝圈著名的「4寶媽」。