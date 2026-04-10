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▲陳希聖（左）在《人間條件8-凡人歌》裡的二婚對象是王琄（右）飾演，兩人在戲外是40年老友，演起夫妻來，很有默契。（圖／記者邱曾其攝影）

▲陳希聖（如圖）在綠光劇團《人間條件8－凡人歌》詮釋退休男人哀歌，生理上不舉又沒有人可以說話的寂寞，他的表演很是生動。（圖／記者邱曾其攝影）

綠光劇團《人間條件8－凡人歌》今（10）日下午舉辦彩排記者會，劇中一段陳希聖飾演的退休人士誤入情色按摩店，被警察臨檢當場抓包的戲碼，讓現場笑聲不斷。他詮釋劇中的退休男人哀歌，生理上不舉又沒有人可以說話的寂寞，他的表演很是生動。2023年這齣戲首演時，陳希聖曾因「耳中風」突發失聰送急診，現在回歸劇場，他表示身體狀態都好，但耳朵損傷已無法回復。陳希聖在2023年《凡人歌》首演排練的第一天，他竟毫無預警地發生「急性耳聾」（俗稱耳中風），當場被緊急送往醫治。當時正值演出籌備的關鍵時刻，他卻面臨左耳失聰的巨大打擊，身心承受極大壓力。他回憶，首輪巡演時，體力極度虛弱，劇團甚至為了他在後台準備專屬按摩床、按摩師，讓他能在中場休息時趴著休息、調理身體，才能勉強撐完演出。時隔兩年，陳希聖表示現在體力已恢復良好，但無奈地說：「聽力上還是沒辦法，那是永久性受損，已經無法回復了。」這樣的後天受損，讓他對劇中人那種生理衰老的無奈，有了更入木三分的體會。退休男人哀歌 去情色按摩店只因太寂寞在《凡人歌》劇中，陳希聖飾演的「廖明燦」退休後生活失去重心，因誤闖情色按摩店被臨檢。王琄在戲裡連珠炮轟丈夫不舉還亂跑，陳希聖則演活了老男人被拆穿後的窘迫。編劇吳念真解釋，這段情節並非單純搞怪，而是反映了退休男性在家庭中被忽視、渴望「被註視、被聆聽」的辛酸。廖明燦走進按摩店，並非為了生理發洩，而是花錢買一段「被當成主角對待」的溫暖，不想留在家裡只當廢物。王琄劇中以微甜法則黏住關係 40年老友默契驚人飾演妻子的王琄表示，雖然戲裡抓包老公很生氣，但這回重演她特別加入了「微甜」的互動。她認為：「老夫老妻如果沒有那一點糖，這段關係根本黏不住。」陳希聖表示，劇中他和王琄是二婚夫妻，這拓展了他的人生經驗。兩人是40年好友，每次演夫妻戲都很有默契，也暗暗在看對方，是不是哪裡又演錯了，下台互相吐槽拌嘴，默契不是一般的好。