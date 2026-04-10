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受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求擴增，財政部今（10）日公布今（115）年3月出口大爆發，首度跨越800 億美元，來到801.8億美元，創歷年單月新高，月增61%、年增61.8%，為歷年單月第3大增幅，已連續29個月正成長。累計前3月出口達1957.4億美元，亦創歷年單季新高，年增51.1%，其中對美國出口占比升至33.5%、創36年同期最高。財政部表示，3月出口大爆發，一舉跨越2個整數關卡，出口動能可望持續，預估4月出口年成長可達44%至51%。至於3月進口589.1億美元，也改寫單月新高紀錄，年增38.3%，主因AI產業鏈國際分工運作、出口衍生需求與半導體設備購置增加。累計第1季出、進口規模齊創歷年單季最高，分別年增51.1%、34.8%。值得注意的是，若將進出口合計，美國已取代陸港成為我國最大貿易國，也是25年來首見，今年第1季美國占我國總貿易比重來到23.1%，也是近28年同期新高，相反對陸港占比降至21.8%，為24年同期新低，而韓國從114年就擠下日本，成為我國第3大貿易伙伴，今年第1季占比8.2%，也是史上同期最高，也反映台韓在整個半導體產業中間財的貿易往來更加緊密。比較107年至今年第1季我國對單一經濟體進出口占比變化，在前5大出口市場中，對美出口占比上升21.7%，對新加坡上升3.8%，對陸港大幅下降17.6%，對日本占比也減少2.4%。就進口前5大市場來看，對南韓比重上升7.2%，對越南上升3.1%，對日本、美國進口占比分別下降4.6%及2.7%。蔡美娜也說明，今年前3月我國出口達1957.4億美元，創歷年單季最高，出口比去年第4季旺季成長4.5%，可說是淡季不淡，年增率更達到51.1%，連同對美出口年增98.9%，東協52.3%，這3項都創下歷年單季次高的增速，對歐洲年增率61.9%，更是歷年單季之冠，我國今年第1季總出口可說是遠遠優於預期，比主計總處預測數高148億美元，高出11.4個百分點。若與主要經濟體出口數據比較，今年前2月香港出口年增率39.9%、新加坡增加28.8%、中國增加21.8%、美國年增14.7%、日本年增9.6%，南韓今年前3月出口年增37.4%，所以，我國出口表現不僅是亞洲4小龍之首，而且在主要經濟體中是唯一出口增幅超過5成。不過，蔡美娜也提到，南韓同樣受到最近全球對記憶體旺盛需求，3月出口跟台灣一樣，同樣跳過2個整數關卡，直接衝到861.3億美元史上新高，也凸顯台韓在這波AI浪潮中各自擁關鍵利基，也因為最近幾年AI商機橫空出世及美中經濟對抗、去中國化及供應鏈重組等趨勢，重新塑造我國外貿板圖結構。財政部統計，3月我國對主要市場出口全面揚升，且對美國、中國大陸與香港、東協三大地區的金額同創新高，年增率分別為1.2 倍、27.4%、59.8%，對歐洲及日本各增53.8%、20.9%。累計1至3月對5大市場出口均呈雙位數成長，其中對美國年增 98.9%最顯著，占總出口比重33.5%，也來到近36年同期高點，對歐洲、東協出口分別增61.9%、52.3%，對陸港、日本皆增2成6。