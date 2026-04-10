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主機板大廠映泰今（10）日發布重大訊息，公告處分手中持有的美國網通設備廠Applied Optoelectronics（AAOI）股票。根據公告，映泰此次處分利益高達新台幣逾2.77億元，將為公司的獲利表現注入一劑強心針。根據映泰在公開資訊觀測站的公告，公司自3月2日至4月9日期間，陸續處分美股AAOI共計9萬股。平均每股處分價格為新台幣 3858.6元，總交易金額達逾3.47億元。映泰表示，此次處分有價證券的目的為投資組合調整，而這次的精準操作也帶來豐碩的成果，處分利益逾2.77億元，這筆豐厚的業外收益預計將直接挹注公司財報，以股本17.81億元，換算估計稅前貢獻EPS 1.56元。在完成此次大額處分後，映泰目前手中仍持有AAOI剩餘的4萬股，帳面金額約為新台幣1億7059萬元。資料顯示，截至目前為止，映泰這筆有價證券投資占公司最近期財報總資產比例為46.01%，占歸屬於母公司業主之權益比例為 56.29%，營運資金數額則為逾16.92億元。