美國航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲2號（Artemis II）任務，成功寫下人類距離最遠地球的新紀錄，不過，在太空艙內飄過的一罐「能多益」（Nutella），意外成為贏家，而讓這罐巧克力醬飛上太空，成本要7.5萬美元，相當於新台幣241萬元。
據英國每日電訊報導，在阿提米絲2號即將打破人類距離地球最遠距離紀錄的前幾分鐘，不少人都在直播前聚精會神，有人注意到一罐能多益巧克力醬，漂浮在獵戶座（Orion）太空船內。
阿提米絲2號任務耗資41億美元，每一個層面都經過縝密規劃，從機組人員到抵達月球所需的燃料與推進劑，船上的每一公斤都必須經過精密計算的嚴格限制，除了維生系統、廁所、太空衣等重要的工程設備外，還有一個包含189種不同食物的儲藏室，用於供給4名太空人在10天任務內的飲食。
代爾夫特理工大學的機器人與航天工程師杜爾斯瑪（Nadine Duursma）表示，阿提米絲計劃耗時超過10年設計，通常會圍繞有效載荷需求進行設計，依太空人數量決定燃料、氧化劑以及推進劑的質量。阿提米絲2號耗資約41億美元。發射系統與獵戶座太空船的總起飛質量達260萬公斤，其中大部分是發射過程中消耗的燃料，進入軌道後太空船的質量僅剩2.7萬公斤，將任務成本平分到送往月球的總載荷上，每公斤的成本約為151,852美元。
依此計算，這罐能多益的「運費」約為75,926美元，相當於新台幣241萬元。NASA還為太空人準備了58份墨西哥餅（tortillas）、5瓶辣醬和43杯咖啡。每份墨西哥餅脫水後重量不到30克，總重約2公斤，價值30.3萬美元；改成袋裝的辣醬每包不到10公克，價值7593美元；單人份黑咖啡粉通常重 1.8 克，讓機組人員保持清醒的成本約為 11,755美元。
中佛羅里達大學首席科學家、前 NASA 人類研究計畫負責人福格蒂（Jennifer Fogarty）表示，在極度簡陋與遙遠的環境中，一件私人物品或喜愛的食物可以是非常奢華的心理慰藉。
福格蒂也介紹，太空食品有很多規則，但能多益符合所有要求，「罐子是帶有密封蓋的堅固塑料，能多益本身具有黏性不會散開，可以直接用湯匙挖著吃或抹在餅上」，且由於太空旅行會導致鼻塞與嗅覺減弱，甜味點心能提供顯著的味覺刺激。
雖然NASA澄清並無任何品牌合作，發言人史蒂文斯（Bethany Stevens）表示，「NASA 選擇機組餐點或食品時不涉及品牌合作夥伴關係。」但這些產品被帶上太空的產品，仍有機會享受到額外的曝光度。
除了食物以外，太空人懷斯曼在行前也曾介紹，他會帶一部iPhone來拍攝地球的照片，但後來他又糾正自己，說作為一名政府僱員他不應該這麼說，改口說：「我們將攜帶一台小型、功能強大的手機，它配備了優秀的鏡頭」。在NASA公布的照片中，也能看到太空人拿著iPhone當鏡子刮鬍子。
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阿提米絲2號任務耗資41億美元，每一個層面都經過縝密規劃，從機組人員到抵達月球所需的燃料與推進劑，船上的每一公斤都必須經過精密計算的嚴格限制，除了維生系統、廁所、太空衣等重要的工程設備外，還有一個包含189種不同食物的儲藏室，用於供給4名太空人在10天任務內的飲食。
代爾夫特理工大學的機器人與航天工程師杜爾斯瑪（Nadine Duursma）表示，阿提米絲計劃耗時超過10年設計，通常會圍繞有效載荷需求進行設計，依太空人數量決定燃料、氧化劑以及推進劑的質量。阿提米絲2號耗資約41億美元。發射系統與獵戶座太空船的總起飛質量達260萬公斤，其中大部分是發射過程中消耗的燃料，進入軌道後太空船的質量僅剩2.7萬公斤，將任務成本平分到送往月球的總載荷上，每公斤的成本約為151,852美元。
依此計算，這罐能多益的「運費」約為75,926美元，相當於新台幣241萬元。NASA還為太空人準備了58份墨西哥餅（tortillas）、5瓶辣醬和43杯咖啡。每份墨西哥餅脫水後重量不到30克，總重約2公斤，價值30.3萬美元；改成袋裝的辣醬每包不到10公克，價值7593美元；單人份黑咖啡粉通常重 1.8 克，讓機組人員保持清醒的成本約為 11,755美元。
中佛羅里達大學首席科學家、前 NASA 人類研究計畫負責人福格蒂（Jennifer Fogarty）表示，在極度簡陋與遙遠的環境中，一件私人物品或喜愛的食物可以是非常奢華的心理慰藉。
福格蒂也介紹，太空食品有很多規則，但能多益符合所有要求，「罐子是帶有密封蓋的堅固塑料，能多益本身具有黏性不會散開，可以直接用湯匙挖著吃或抹在餅上」，且由於太空旅行會導致鼻塞與嗅覺減弱，甜味點心能提供顯著的味覺刺激。
雖然NASA澄清並無任何品牌合作，發言人史蒂文斯（Bethany Stevens）表示，「NASA 選擇機組餐點或食品時不涉及品牌合作夥伴關係。」但這些產品被帶上太空的產品，仍有機會享受到額外的曝光度。
除了食物以外，太空人懷斯曼在行前也曾介紹，他會帶一部iPhone來拍攝地球的照片，但後來他又糾正自己，說作為一名政府僱員他不應該這麼說，改口說：「我們將攜帶一台小型、功能強大的手機，它配備了優秀的鏡頭」。在NASA公布的照片中，也能看到太空人拿著iPhone當鏡子刮鬍子。