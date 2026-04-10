近日彰化一名民眾外帶滷肉飯加荷包蛋，原價45元卻被收55元，原因竟是因為使用外帶便當盒，因此加收10元，引發網路熱議。不少消費者認為多一個便當盒就要加價10元十方不合理，且未提前告知才會造成糾紛。隔壁店家則表示外帶餐盒份量較大，因此價格提高，業者則指出塑膠製品價格上漲壓力大，未來可能反應在民生定價上。
滷肉飯外帶「便當盒加價10元」！民眾傻眼：很敢收
網友「@diawhu」在Threads上抱怨，當天點了一碗30元滷肉飯加上一顆15元荷包蛋，總價應為45元，但老闆娘結帳時收取55元。他當下詢問是否算錯，對方則解釋因為使用外帶便當盒，需要額外加收10元。
原PO透露，若改用塑膠袋裝則不需加價，但店家並未事先告知此規則，令他感到錯愕。雖然整體價格仍在可接受範圍，但對於收費方式與標示不清感到不滿。
貼文曝光後，許多網友指出紙盒成本可能不到2元，卻被加收10元，讓人質疑是否合理，「連便當盒也要賺」、「外帶盒也太貴了」、「什麼叫便當盒加10塊，北部都不帶這麼搶錢的」、「去牛排館用餐，把吃不完的牛排打包回家，一個大的外帶便當盒也才收2元而已，收10元也太敢了」。
滷肉飯便當盒多收10元！隔壁店家緩頰：飯量有增加
對於爭議，當事店家當天並未營業，電話也未接聽。不過隔壁業者出面說明，表示該店滷肉飯分為不同份量，小碗會用塑膠袋裝，而外帶使用便當盒時，實際上提供的是較大份量的餐點，飯量增加，因此價格較高，並非單純收取餐盒費。
不少店家則坦言，近來原物料持續上漲，不僅塑膠袋價格接近翻倍且供應不穩，連相關塑膠製品也同步調漲，部分業者目前選擇自行吸收成本，並呼籲民眾重複使用或自備環保袋。不過也有業者表示，若未來成本持續攀升，勢必反映在售價上，若店家能事先清楚標示價格或主動說明收費方式，讓消費者在購買前即可判斷與選擇，有助於降低爭議發生。
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網友「@diawhu」在Threads上抱怨，當天點了一碗30元滷肉飯加上一顆15元荷包蛋，總價應為45元，但老闆娘結帳時收取55元。他當下詢問是否算錯，對方則解釋因為使用外帶便當盒，需要額外加收10元。
原PO透露，若改用塑膠袋裝則不需加價，但店家並未事先告知此規則，令他感到錯愕。雖然整體價格仍在可接受範圍，但對於收費方式與標示不清感到不滿。
貼文曝光後，許多網友指出紙盒成本可能不到2元，卻被加收10元，讓人質疑是否合理，「連便當盒也要賺」、「外帶盒也太貴了」、「什麼叫便當盒加10塊，北部都不帶這麼搶錢的」、「去牛排館用餐，把吃不完的牛排打包回家，一個大的外帶便當盒也才收2元而已，收10元也太敢了」。
對於爭議，當事店家當天並未營業，電話也未接聽。不過隔壁業者出面說明，表示該店滷肉飯分為不同份量，小碗會用塑膠袋裝，而外帶使用便當盒時，實際上提供的是較大份量的餐點，飯量增加，因此價格較高，並非單純收取餐盒費。
不少店家則坦言，近來原物料持續上漲，不僅塑膠袋價格接近翻倍且供應不穩，連相關塑膠製品也同步調漲，部分業者目前選擇自行吸收成本，並呼籲民眾重複使用或自備環保袋。不過也有業者表示，若未來成本持續攀升，勢必反映在售價上，若店家能事先清楚標示價格或主動說明收費方式，讓消費者在購買前即可判斷與選擇，有助於降低爭議發生。