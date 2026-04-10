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興達電廠新燃氣機組去年9月試運轉時發生爆炸，造成周邊鄰里房屋損壞，經查有133戶須修繕。但是經過近8個月時間，仍僅有6成房屋完成修繕，讓居民批評速度過慢，今（10）日更依此反對興達電廠二期計畫。台電說，將秉持「供電穩定」與「在地安全」兩大原則持續與地方溝通協調。興達電廠9年新工程去年爆炸事故對周遭影響，經查133戶，其中85戶已完成修繕，修復比率超過6成。但居民不滿修復未完成，台電就已經在急著籌備二期計畫，揚言升級抗爭。台電說明，，因電廠工程造成房屋鄰損修繕部分，台電已召開多次調解及聯繫會議，並以「回復原狀」為原則進行功能性修繕，目前已逾6成房屋完成修繕，但因部分居民在工法或估價尚存異見個案，統包廠商期間已召開4次調解會議及3次溝通聯繫會議，且多次赴現場實地會勘，希望盡力達成協議，將持續進行個別溝，若最終仍無法達成共識，將依調解委員會結論，採個別聲請調解方式辦理。台電也表示，有關社區災防應變部分，每年除了針對天然氣外洩、火災等災害定期舉辦實際演練，提升整體防護量能，也落實建置災防告警細胞簡訊機制並完成演練，並加入地方防災LINE群組，確保遇狀況時能第一時間通報地方單位。針對長者撤離應變，台電也成立「守護社區行動小組」，安排專車優先接送高齡與行動不便民眾，並規劃完善的安置動線與物資供應。台電強調，安全是台電推動能源政策的核心原則，對於電廠工程對周遭居民的影響，台電將持續與地方居民溝通協調，並將過往執行經驗納入二期計畫評估考量。