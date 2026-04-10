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▲許倚榕（右）被男友張明偉（左）求婚成功。（圖／IG@__leelaichun）

香港「性感女神」李麗珍擁有超好身材，是許多老觀眾心中的三級片女神之一，而她的28歲女兒許倚榕也遺傳媽媽的火辣基因，不僅擁有亮麗外型，還有火辣身材，近期感情生活也修成正果，宣布接受男友張明偉求婚，正式邁入人生新階段。許倚榕日前在社群平台公開被求婚消息，透露男友在北海道白雪覆蓋的海邊燈塔前單膝下跪，浪漫氛圍直接拉滿，她也大方曬出手上的巨型鑽戒與求婚影片，畫面甜蜜又夢幻，讓不少網友直呼「根本偶像劇情節」。而媽媽李麗珍不僅早已知情，還相當支持女兒的婚事，更透露女婿張明偉早在好幾個月前就跟自己詢問婚事，展現十足誠意，而準新郎張明偉背景同樣引發關注，他曾參演港劇《愛回家之開心速遞》，在劇中飾演「佐治」一角累積一定知名度，此外他家境優渥，父親為太平紳士，母親曾任職教育局，是外界所謂的高富帥。許倚榕近年也因亮眼外型備受討論，她完美繼承了母親的好基因，擁有不輸當年李麗珍的性感身材與甜美氣質，如今愛情事業雙收，即將升格人妻，讓外界相當期待她未來發展。而李麗珍過去曾為供弟弟出國留學，接拍限制級作品，在演藝圈留下深刻印象，如今看著女兒幸福出嫁，讓許多網友感嘆「完全是苦盡甘來。」