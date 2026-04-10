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▲信義房屋林珊渝已是頂尖房仲，在她眼中卻沒有大小案之分，總是「客製化」提供客戶不同的服務。（圖／信義房屋提供）

在信義房屋已有15年資歷的三重菜寮店專案經理林珊渝，曾拿過全公司三重區業績TOP1、年度千萬經紀人，也是信義房屋業績最優異的經紀人員組成的「菁英會」一員。即使已是頂尖房仲，在她眼中卻沒有大小案之分，總是「客製化」提供客戶不同的服務，例如曾陪年邁客戶去銀行匯款、幫屋主申報房地合一稅、陪同購買預售屋的客戶對保，也曾分享自己的旅遊地圖給客戶；她笑說：「客戶開口就代表他們在需要時想起我，只要能幫忙就要幫忙，自己也能從中學習，是種雙贏！」林珊渝第一份正職工作就進入信義房屋，有趣的是，當年她是看到偶像劇上呈現的房仲形象「既能賺錢、又能幫助別人」，深受打動而決定投入房仲業。入行以來，雖難免遇到挫折，例如陌生拜訪被屋主拒絕等，都是基本款，「轉念、再努力就好」，尤其當協助客戶完成買賣房屋的人生大事，那樣的成就感是再多挫折也擊不垮，成為林珊渝一路打拚至今的原動力。林珊渝印象深刻在新人時期，一對母子找她看屋，因為這位媽媽患有糖尿病，想換屋至比較方便的電梯大樓，她除了協助這對母子買到心儀物件，還經常陪這位媽媽聊天，甚至會幫忙按摩她因病腫脹的雙腳，後續雙方維持不錯的情誼，即使這位媽媽因病過世，兒子仍持續與她保持聯絡，並由她協助處理其他房屋出售；林珊渝也曾助一對夫妻買了一戶公寓自住，多年後先生臨終前特別交代妻子，若想換屋，還是要找林珊渝協助比較安心，「被記得的感覺，就是我當房仲最大的意義！」剖析自己受到客戶信任的原因，林珊渝認為，關鍵應在於「不追求100分，但盡力去做」，面對不同客戶的不同需要，只要自己做得到，都盡量幫忙，服務不因成交而中斷，在這過程中，不僅幫到客戶，也讓自己的專業、人生歷練更多了幾分。例如曾有已經成交一年的客戶，想到銀行辦理匯款業務，但因十分年長擔心自己無法順利完成，請林珊渝陪同；也有客戶希望林珊渝陪同辦理預售屋對保、土地持份贈與、協助申報房地合一稅等；最有趣的是，有客戶知道林珊渝也很喜歡去日本旅遊，還曾請她分享日本景點旅遊地圖。近期房市景氣較為平淡，林珊渝卻鼓勵房仲新人不妨趁此時多磨練韌性，增強心理素質、累積自己需要的更多經驗。她舉例，景氣好的時候，或是市場上一般標準品，每個房仲都會賣，現在反而更能練好基本功，包括每天去社區了解住戶的生活痛點、思考如何協助改進，又或是學著利用AI找出每個物件的特色，進而構思出適合的銷售方式等。而在信義房屋，因為全台直營，全台灣夥伴可以互相支援服務，且代書、法務等也是一條龍服務，對客戶或房仲人員也是種保障及優勢。