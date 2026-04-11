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▲《21世紀大君夫人》的反派設定不走老套路線，而是一位為了王室體面，什麼人都可以被她捨棄的大妃娘娘。（圖／MBC@program.imbc.com）

《21世紀大君夫人》女反派執念太深 演出者是定延的親姊孔升妍

孔升妍介紹 曾是SM娛樂最美練習生

▲▼TWICE上個月在台北大巨蛋開演唱會時，定延（上圖右）的演員親姊孔升妍（上圖左，下圖）特地飛來台北支持，更在IG曬出TWICE應援棒的認證照。（圖／孔升妍IG@0seungyeon）

MBC韓劇《21世紀大君夫人》4月10日開播後話題迅速延燒，IU與邊佑錫組成的CP已經夠吸睛，沒想到連配角都自帶流量，其中飾演反派大妃娘娘「尹苡廊」的孔升妍，更被起底是TWICE成員定延的親姊姊，戲裡氣場全開，戲外卻是追星最強應援姐，，姊妹倆當時成為話題。《21世紀大君夫人》這次的反派設定也不走老套路線，尹苡廊不是殺人放火、害人的典型狠毒角色，而是把「王室體面」看得比什麼都重要，出身培養過四位王妃的名門家族，從小就被灌輸使命感，長大後也毫不懷疑的把一生奉獻給王室，所有選擇都圍繞著「維持完美形象」這件事，反而多了一層壓抑與執念，這也讓她周邊的人包含理安大君邊佑錫、IU等都不知所措。飾演大妃娘娘的演員是孔升妍，本名為俞昇延，是TWICE定延的親姊姊。孔升妍曾是SM娛樂的練習生，國小時期在伽倻琴比賽上被SM相關人相中而被發掘。之後在2005年第9屆SM青少年Best選拔大會中，拿下「外貌第一名」部門冠軍。她當時也因為被認為是練習生中最漂亮的一位，在SM練習生粉絲之間頗有名氣。過去一度有傳聞說她是f(x)出道時的有力成員人選，也有不少人說她原本是Red Velvet出道組。不過，孔升妍在Red Velvet甚至還沒成形前，就以練習生身分罕見出演SM自製電視劇，並以演員身分出道。她也表示，自己就是透過這部作品確立了想走演員這條路，但SM當時則一直是以女團出道為方向在培養她，所以最後是她自己主動離開SM。她曾因為對演員這條路感到不安，把空服員當作備案，還為此準備過多益和HSK考試（中文檢定），並持有跆拳道黑帶四段。孔升妍從SM練習生時期就累積的舞蹈實力，至今仍是她的興趣，最近最喜歡的舞風是waacking。孔升妍跟妹妹定延的感情好，雖然小時候常因為心情不好，會把情緒發洩在定延身上，但孔升妍2016年被選為SBS《人氣歌謠》主持人時，就是以妹妹所屬團體TWICE的〈CHEER UP〉作為開場舞，完成MC出道舞台。姊妹倆也曾來過台灣旅遊，上個月TWICE在大巨蛋表演時，孔升妍也有特地飛來台支持，好感情溢於言表。