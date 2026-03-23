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▲孔升妍在IG曬出TWICE應援棒的認證照，定延也馬上轉發。（圖／孔升妍IG@0seungyeon）

TWICE自20日一連3天在台北大巨蛋舉行《THIS IS FOR》演唱會，共吸引了12萬歌迷到場朝聖。其中，定延的演員親姊孔升妍（孔昇妍）竟然也默默到場，還在昨（22）日於社群曬出TWICE的應援棒，寫下「台北」，讓粉絲驚呼藏太好，都沒有被發現。定延演員姊姊孔升妍在昨日驚喜於IG上傳TWICE應援棒，還寫下「Taipei」兩字，定延也馬上轉發姊姊動態，讓眾人驚呼原來孔升妍也有來看台北TWICE演唱會，但直到昨日才PO出認證照，笑喊她真的藏太好，都沒有人在台北發出偶遇照。事實上，這次TWICE來台開唱，成員們的家人也有來台應援，不只有子瑜媽媽，就連彩瑛的家人也有被拍到，低調到場支持TWICE演出。這次孔升妍的認證照，更是讓演唱會不只台上星光滿滿，就連台下也話題十足。孔升妍曾是SM娛樂長達7年的練習生，還曾與Red Velvet成員一同訓練，後因發現對演戲的熱情而轉型為演員。2021年她憑藉電影《寂寞佔線中》展現極具渲染力的細膩演技，奪下青龍電影獎最佳新人女演員及多個國際影展獎項，成功撕掉「偶像練習生」的標籤。在獲得獎項肯定後，孔升妍依然沒有停止腳步，陸續出演《災後調查日誌》、《惡緣》等多部作品，呈現多變演技。而今年，她的最新作品《21世紀大君夫人》也將播出，孔升妍這次在劇中飾演天生背負著王妃命運的女子尹怡朗，將同台IU與邊佑錫一起飆演技。