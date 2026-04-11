IU與邊佑錫主演的MBC韓劇《21世紀大君夫人》4月10日首播成績出爐，根據尼爾森韓國收視數據，首都圈拿下8.2%、全國7.8%，最高收視更飆到9.3％，不僅登上同時段金土劇（週五六播出戲劇）收視冠軍，也衝上首都圈所有週五節目收視第1名，這個成績直接擠進MBC金土劇歷代首播收視排名第3名，僅次於《搜查班長1958》（10.1%）與《夜晚盛開的花》（7.9%），尤其和第2名《夜晚盛開的花》僅差0.1%，開局氣勢強勁！
IU放話「沒掉過第一名」 《大君夫人》首播收視開紅盤
IU過去透過《月之戀人—步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》、《苦盡柑來遇見你》等作品累積「收視女王」封號；邊佑錫也憑藉《背著善宰跑》創造話題熱度，2人這次合作《21世紀大君夫人》就備受期待，IU甚至在記者會上放話「我沒掉出業界第一名過」，保證作品好看，結果首播收視開紅盤，首都圈拿下8.2%、全國7.8%，最高收視更飆到9.3％，成為全時段收視第一作品。
《大君夫人》擠進MBC首播收視排行前3 緊追《夜晚盛開的花》
《21世紀大君夫人》首播收視成績在MBC金土劇歷代首播收視中排名第3名，僅次於《搜查班長1958》（10.1%）與《夜晚盛開的花》（7.9%）。尤其與第2名《夜晚盛開的花》僅差0.1%；更值得注意的是，上一檔作品《在你燦爛的季節》最高收視僅4.4%，但《21世紀大君夫人》接檔後，僅靠首播就讓收視翻倍成長，顯得這開局格外驚人。
觀察MBC金土劇歷代收視走向也有有趣對比，創下歷代最高收視的《夜晚盛開的花》（18.4%），首播僅排第2名；而最高收視排名第2名的《衣袖紅鑲邊》（17.4%），首播卻只有5.7%還未進前段班，反倒是首播收視第1名的《搜查班長1958》後續成長有限，最終停在10.8%，僅排歷代收視排行第7名。
因此，《21世紀大君夫人》是否複製《夜晚盛開的花》的逆襲曲線，還是走上《搜查班長1958》的平穩路線，也讓業界津津樂道。《21世紀大君夫人》每週五、六晚上8點40分（台灣時間）在MBC播出，海外播映權為Disney+，每週五、六晚上10點20分更新上架，台灣觀眾可至此收看。
我是廣告 請繼續往下閱讀
IU過去透過《月之戀人—步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》、《苦盡柑來遇見你》等作品累積「收視女王」封號；邊佑錫也憑藉《背著善宰跑》創造話題熱度，2人這次合作《21世紀大君夫人》就備受期待，IU甚至在記者會上放話「我沒掉出業界第一名過」，保證作品好看，結果首播收視開紅盤，首都圈拿下8.2%、全國7.8%，最高收視更飆到9.3％，成為全時段收視第一作品。
《大君夫人》擠進MBC首播收視排行前3 緊追《夜晚盛開的花》
《21世紀大君夫人》首播收視成績在MBC金土劇歷代首播收視中排名第3名，僅次於《搜查班長1958》（10.1%）與《夜晚盛開的花》（7.9%）。尤其與第2名《夜晚盛開的花》僅差0.1%；更值得注意的是，上一檔作品《在你燦爛的季節》最高收視僅4.4%，但《21世紀大君夫人》接檔後，僅靠首播就讓收視翻倍成長，顯得這開局格外驚人。
觀察MBC金土劇歷代收視走向也有有趣對比，創下歷代最高收視的《夜晚盛開的花》（18.4%），首播僅排第2名；而最高收視排名第2名的《衣袖紅鑲邊》（17.4%），首播卻只有5.7%還未進前段班，反倒是首播收視第1名的《搜查班長1958》後續成長有限，最終停在10.8%，僅排歷代收視排行第7名。
因此，《21世紀大君夫人》是否複製《夜晚盛開的花》的逆襲曲線，還是走上《搜查班長1958》的平穩路線，也讓業界津津樂道。《21世紀大君夫人》每週五、六晚上8點40分（台灣時間）在MBC播出，海外播映權為Disney+，每週五、六晚上10點20分更新上架，台灣觀眾可至此收看。