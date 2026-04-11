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▲洪詩（右）在社群寫下自己育兒心酸。（圖／李運慶好=你運氣好FB）

38歲台灣女星洪詩與男星李運慶結婚3年後，育有兩名女兒，家庭生活看似幸福，然而她昨（10）日罕見在社群吐露育兒壓力，坦言2歲的大女兒現在正處在最難搞的年紀，動不動就尖叫爆哭，讓她本人也受不了跟著崩潰。洪詩2歲3個月的大女兒正處於「豬狗嫌、貓狗嫌的年紀，因為很歡很盧很鬧，很不講道理，就算是在做好心理準備下，我竟然還是有失控的時候」，她透露寶寶某天因拒絕午睡導致整個人失控，不僅不斷尖叫、丟玩具，甚至吵醒才剛入睡的3個月大女兒。在雙重壓力夾擊下，洪詩情緒瞬間潰堤，竟一度與女兒「互飆尖叫」，事後回想也讓她相當自責，她坦言當晚忍不住情緒潰堤落淚，她努力想成為溫柔、有耐心的媽媽，但孩子年紀尚小無法理解這份用心，讓她產生強烈的無力與孤單，「我的委屈努力好像沒有人能看見。」事實上，洪詩除了育兒壓力外，日前也因家庭議題引發討論，她曾被丈夫李運慶家人公開感謝照顧失智公公，卻意外引來網友質疑「孝道外包」，讓她成為輿論焦點，即便如此，她仍持續在家庭與自我之間努力取得平衡，身為兩個孩子的媽媽，洪詩與李運慶仍不時分享一家四口的生活點滴，這次勇敢說出脆弱，也讓網友看見光鮮亮麗背後，最真實的育兒日常與情緒掙扎。