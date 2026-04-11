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八曜和茶雲林虎尾店「招牌掛半年不營業」！總部公開真相

是因為店長半年前在開店前，發生了一場重大的車禍。」

4月10日這天正是他等了半年才迎來的開幕日

然後我的右手以及右腳的是粉碎性骨折。」

▲八曜和茶雲林虎尾店掛上招牌之後半年，終於在4月10日正式開幕，官方出面解釋為何會延後半年才開幕，是因為店長發生重大車禍。（圖/Threads）

一路拖到現在，可能復健都要一年至兩年。」

加盟店長哽咽道謝說出心裡話！八曜和茶總部沒有放棄被讚爆

你們沒有讓我經歷出車禍，然後就去取消我的加盟資格，我真的很感動八曜和茶總部給我這樣的機會

▲八曜和茶雲林虎尾店哽咽講出自己在開店前出車禍來龍去脈，非常感謝八曜和茶總部沒有放棄，取消他加盟機會，讓他非常感動。（圖/Threads@八曜和茶）

你們選擇沒放棄我，反而一直鼓勵我讓我別擔心，盡全力的協助在我在各個方面與扶持，這裡就像一個大家庭。」

知名連鎖飲料店「八曜和茶」從高雄開始發跡，近幾年逐步往北部開始發展，人氣相當夯。然而早在半年前，一間位於雲林虎尾的八曜和茶門市早已經掛上招牌，但是時間將近半年依舊都沒開幕，讓在地人感到非常困惑，直至最近官方終於公開真相，原來該間分店的店長在開幕前夕遭逢嚴重的車禍，這半年來都在養傷甚至還未痊癒，但八曜和茶總部依舊沒有撤銷他加盟的資格，直至4月10日該間店終於開幕，店長也感性落淚。八曜和茶官方日前在社群發文表示：「很多人問，為什麼雲林虎尾門市招牌掛了半年才開幕？其實不是因為裝潢的關係，八曜和茶也貼出虎尾門市店長受訪片段，只見該店長還拄著拐杖在門市門口，，即使自己現在行動仍然不便，他還是堅持到現場。店長透露：「在我跟八曜和茶簽約的前一天，正在受訓回家的路上，遭逢了這樣的意外，店長提到：「人生第一次遇到這樣的意外，真的有點手足無措了，也不知道該怎麼辦，因為大家都說三個月就會康復了，但我不知道我的傷會拖這麼久，店長哽咽的表示：「我自己真的很感謝，就是八曜和茶給我這樣的機會，，對我來說，我也將會用這樣的精神，告訴我的夥伴，八曜和茶這麼用心對我，我也希望把這樣的精神傳承下去。店長最後也向廣大雲林鄉親表示：「對不起，讓雲林的大家久等了，這幾個月來謝謝經理、督導，還有整個八曜和茶與夥伴們，一路的支持，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有這種總部怎麼可能不喝爆！超級感動」、「我上脆就是要看這種東西！充滿正能量，總部也真的太貼心」、「有多少企業總部可以等一個加盟主半年！超級感人」、「如果有去虎尾一定繞過去買！店長的精神也很令人動容」、「好感動嗚嗚！真的是欠用新台幣下架的飲料店。」