中央氣象署預報員劉沛滕表示，即日起至下週二（14日）全台各地大多為晴朗穩定的好天氣，中南部局部地區更可能出現36度高溫。至於棉被、外套可以換季嗎？預報員表示，厚棉被、外套可以收了，但週三還有一波鋒面報到，北部會轉涼，可能還需要薄外套保暖。另外，今（11）早「辛樂克」轉為中颱，劉沛滕表示，觀察威力持續增強中，雖然對台灣沒有直接影響，但東部外海周五可能會有較大的浪高。

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▲「辛樂克」轉為中颱，且持續增強，也可能成為強烈颱風，氣象署表示，雖然對台灣沒有直接影響，但東部外海下周五可能會有較大的浪高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲「辛樂克」轉為中颱，且持續增強，也可能成為強烈颱風，氣象署表示，雖然對台灣沒有直接影響，但東部外海下周五可能會有較大的浪高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今起一直到下週二（14日），全台各地天氣以晴朗穩定為主，劉沛滕預報指出，僅午後山區有零星短暫陣雨，北部今晚至明晨也略有零星降雨機率。氣溫方面，各地明顯偏暖熱，高溫普遍來到28至32度，中南部及台東地區甚至可能飆出34至36度的局部高溫。近中午前後紫外線偏強，可能達到「過量甚至危險等級」，民眾外出務必做好防曬並多補充水分。

至於現在可以放心換季了嗎？劉沛騰預報員指出，未來幾週天氣相對溫暖，即使到了梅雨季有東北風南下，氣溫下降幅度也不大，不太容易再出現強烈冷氣團。因此，民眾現在已經可以放心將厚重的冬衣與冬被收起來換季了。

下週三變天！鋒面通過北台灣轉涼迎雨

好天氣將在下週三（15日）迎來轉變，受微弱鋒面通過影響，北部及東半部雲量增加、降雨機率提高，桃園以北及東半部地區將有局部短暫陣雨。緊接著下週四、週五（16、17日）環境轉吹東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有持續性的局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部氣溫將明顯轉涼，高溫降至約24至28度，低溫則下探20度左右。預報員提醒，北部地區出門仍建議準備薄外套以防著涼。中南部地區則不受太大影響，依舊維持28至32度的溫暖天氣。

▲一直到下週二，全台各地白天偏暖偏熱，高溫可達30度上下，15日起北部、宜蘭略降溫，中南部仍維持偏暖天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲一直到下週二，全台各地白天偏暖偏熱，高溫可達30度上下，15日起北部、宜蘭略降溫，中南部仍維持偏暖天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
白沙屯媽祖進香！好天氣放心出門　需慎防紫外線

參與白沙屯媽祖進香的信眾要特別注意，預報員指出，即日起至下週二（14日），苗栗地區天氣以多雲到晴為主，白天高溫大約會來到30至32度，體感溫度約31度，且紫外線偏強，有機會達到過量甚至危險等級。建議大家務必加強防曬措施、隨時補充水分以避免中暑

「辛樂克」有機會成強颱，間接影響台灣東部外海

至於今年第4號颱風「辛樂克」的動態，今早目前已增強為中度颱風，甚至有機會達強烈颱風等級。其中心位置在關島東南方海面，距離台灣約3000公里，未來路徑將朝西北轉北移動。預報員劉沛騰表示，辛樂克颱風距離台灣遙遠，對台灣天氣與降雨「沒有直接影響」，預計也不會經過琉球。不過需特別注意的是，下週五、六（17、18日）颱風帶來的長浪可能會傳遞至台灣東側海域，預估東部海面浪高將會有所增加，前往海邊活動的民眾請多加留意。此外，目前海上暫無其他顯著的熱帶低氣壓或擾動生成。

資料來源：中央氣象署

▲白沙屯媽祖進香白天大多會在30度上下的溫度，同時要留意紫外線。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲白沙屯媽祖進香白天大多會在30度上下的溫度，同時要留意紫外線。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...