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▲《我的愛，別渡過那條河》記錄了姜溪烈奶奶與趙炳萬爺爺，攜手走過76年歲月，但仍像初戀一般甜蜜的愛情故事。（圖／IG@hipkr_）

韓國在2014年推出的紀錄片《我的愛，別渡過那條河》中，女主角姜溪烈奶奶在昨（10）日傳出過世，享嵩壽101歲，紀錄片導演陳模瑛也發文證實消息。據悉，該紀錄片真實呈現當時89歲姜溪烈奶奶，與98歲趙炳萬爺爺，相伴76年的最後時光。原本是紀錄老夫老妻日長，但趙炳萬爺爺卻因身體狀況惡化，不幸在拍攝過程中病逝，影片也記錄了姜溪烈奶奶獨自送走老伴的過程。而這次姜溪烈奶奶的離世消息，也讓許多人難過直呼「可以跟爺爺重逢了」。姜溪烈奶奶在昨日傳出離世消息，紀錄片《我的愛，別渡過那條河》導演陳模瑛也發文證實，透露自己跟團隊在上個月31日才去探望奶奶，「雖然記憶已不太清楚，但還是記得我們，還叮嚀我們『要好好生活』」。導演難過表示，在2012年9月9日初次見到姜溪烈奶奶的那天，對方就跟少女一樣，「那位少女已年過100歲，並跨越了那條河，到她最喜歡的趙炳萬爺爺身邊。奶奶，希望您一路好走」，流露出滿滿不捨。而姜溪烈奶奶的離世消息，也讓許多當初在看《我的愛，別渡過那條河》時，流了不少眼淚的粉絲們感到非常難過，但也為她終於跟老伴重逢感到開心，「兩位在天國要幸福喔」、「奶奶現在可以在爺爺身邊，長長久久、永遠的相愛了」。《我的愛，別渡過那條河》是一部2014年上映的韓國紀錄片，記錄了當時已高齡98歲趙炳萬爺爺，與89歲姜溪烈奶奶相伴76年的最後時光。 影片講述居住在江原道橫城村莊的老夫妻，從14歲與23歲相識開始，共同生活了76年。即使年事已高，爺爺與奶奶每天依然穿著情侶韓服、牽手散步、開玩笑，將彼此視為初戀，展現了超越時間的深刻愛情。然而，原本只是計畫拍攝恩愛老夫妻的日常，不料在拍攝期間，趙炳萬爺爺因身體狀況惡化，最終在拍攝過程中離世，影片也完整記錄了奶奶獨自送別老伴的過程。兩人在知道生命即將走到盡頭時，平靜的準備離別，並約定下輩子再當夫妻。雖然他們坦然面對死亡，姜溪烈奶奶也堅強獨自生活，但她仍不時回到影院重溫與爺爺的影像，也讓大家感受到她平靜下的濃濃悲傷。而如今姜溪烈奶奶離世，大家雖然難過，但也為她終於可以跟心愛的老伴重逢而感到開心。