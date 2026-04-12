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▲高雄流行音樂中心內將有新餐廳開幕！熟成燒肉品牌「Meat cute 燒肉」由深耕台灣餐飲市場多年的「春囍餐飲集團」打造，位在港景第一排。（圖／Meat cute 提供）

▲新的熟成燒肉品牌「Meat cute 燒肉」裝潢非常新潮。（圖／Meat cute 提供）

主打熟成豬肉，聚焦食材本質風味

▲Meat cute主打熟成豬肉，選擇台灣知名品牌究好豬，尤其罪人氣部位是「帶骨豬五花」。（圖／Meat cute提供）

首發菜單邀請「國秀」主理人參與 強化燒肉風味邏輯

▲Meat cute首波發表的菜單中，有兩套是特別邀請高雄知名預約制餐廳「國秀」的主理人黃紹偉聯名合作，研發前菜、主食等菜色。（圖／Meat cute提供）

亞洲五十大酒吧主理人阿翔量身定做 打造專屬燒肉調酒

▲Meat cute 的酒水邀請曾入選 Asia’s 50 Best Bars 榜單、被視為台灣指標性酒吧之一的 Bar T.C.R.C主理人黃奕翔（阿翔）親自操刀。（圖／Meat cute 提供）

「綠芽酒藏」宣告參展2026台北國際酒展・純酒展 新酒款發表

▲「綠芽酒藏」宣告參展2026台北國際酒展・純酒展，將發表新酒，包含「鶴齡 深紫」等。（圖／綠芽酒藏提供）

高雄流行音樂中心內新餐廳開幕！熟成燒肉品牌「Meat cute 燒肉」由深耕台灣餐飲市場多年的「春囍餐飲集團」打造，主打熟成豬肉與音樂場域餐飲體驗，邀請在地預約制名店「國秀」操作套餐中的前菜、主食、甜點，更有入選「亞洲50大酒吧」名單的Bar T.C.R.C主理人黃奕翔（阿翔）設計酒水，以「燒肉 × 酒水 × 音樂」為餐廳核心，目前試營運中，「Meat cute 燒肉」宣告預計4月23日正式開幕。近日在網路上一直看到高雄在地靚女潮男上打卡，高雄流行音樂中心1樓有一家新夜店開幕，裝潢粉紅色主調加上新潮設計，佔地120坪，共有112座位，主打熟成燒肉，現場更有DJ 電音播放與節奏型燈光設計，原來是融合燒肉、酒水、音樂的新餐廳「Meat cute」。負責人曹可兒表示，「Meat cute」店名來自於「Meet-cute（邂逅）」，期望每個顧客來此有個浪漫地相遇。曹可兒更提到，希望以嶄新的方式呈現燒肉文化，所以邀請知名品牌聯名，像是燒肉套餐中的前菜、主食就有高雄預約制名店「國秀」以店裡原本招牌菜衍生出各道小料理，並有大師阿翔設計相當多款佐餐調酒。曹可兒更補充，Meat cute主打熟成豬肉，選擇台灣知名品牌究好豬，尤其人氣豬肉部位「帶骨豬五花」，連著肋排一同熟成過，讓風味更濃郁多層次，以傳統韓式烤盤並用大火烤烙之後，帶出酥香外表與飽滿香甜；豬五花之外，另也有梅花豬等其他部位，同樣都有著熟成肉該有的細緻且具深度的風味呈現。豬肉之外，還有約佔兩成比例的肉品是安格斯牛小排、澳洲和牛、雞肉等多元品項，並會換上日式烤網來烤炙。在首波發表的菜單中，有兩套是特別邀請高雄知名預約制餐廳「國秀」的主理人黃紹偉聯名合作，「國秀」因為難以訂位，因此被網友們稱為高雄都市傳說，主打獨門風味的日式精緻小料理。黃紹偉將國秀本就對炭火香氣與風味層次的掌握細膩純熟之優勢，還有糖燻等技法所堆疊出的燻香、炭香展現，他設計的菜色包含「糖燻鮪魚沙拉」、「旗魚塔塔・玉米天婦羅」、「國秀秘製教番椒雞心」等，讓燒肉套餐體驗吃下來不枯燥而更有立體感。尤其3款釜飯，選用東好香米燜煮，配上多樣燻烤的配料，吃起來馨香無比，涮嘴且宜人。酒水設計方面，Meat cute 特別邀請曾入選 Asia’s 50 Best Bars 榜單、被視為台灣指標性酒吧之一的 Bar T.C.R.C主理人黃奕翔（阿翔）親自操刀。量身打造專屬於 Meat cute 的調酒系列，6 款特調，從無酒精、清爽型到濃厚風味皆備，不只是佐餐角色，而是與燒肉風味相互呼應，且經過多次修改才定調，阿翔說：「為了搭配重口味的燒肉，風味都偏清爽系，喝起來也能夠平衡掉燒肉吃多容易膩口的感受。」店名：Meat cute燒肉地址：高雄市苓雅區海邊路110號b館珊瑚礁電話：07-269-3139營業時間：11:30-午夜備註：1、用餐時間120分鐘依訂位時間開始計算。2、低消每人600元（110公分以下孩童免低消)。3、若貴賓自備酒水，將酌收洗杯費100元/杯「2026台北國際酒展・純酒展」將於四月中旬登場，是北部地區最大型的酒類展覽盛會，其中每年被稱為「全場最大攤」的「綠芽酒藏」同樣有參展，將帶來多款首次曝光的新品，本次更以「遊戲」為主題推出數個趣味活動。新品中有兩款風格獨特的琴酒，包含「STANDARD CRAFT GIN 標準款 手工琴酒」，採用傳統倫敦琴酒（London Dry Gin）的製法，結合當地名物柑橘與檸檬，呈現出極具熱海風格的Dry Gin。「SEASONAL EDITION 季節限定版琴酒・青橙」則以尚未熟成的熱海柑橘「青橙」為主角，餘韻帶有柔和花香。或者也有由青木酒造推出的全新系列，以日本傳統色彩為命名靈感，刻意不公開精米步合，其中「鶴齡 深紫 720ml」風味紮實、旨味柔和而悠遠，正如酒名「深紫」般濃郁深邃。