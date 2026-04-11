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台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的生涯引退主題周首戰，今（11）日於台北小巨蛋震撼登場。面對聯盟龍頭桃園璞園領航猿，林志傑開賽即展現「野獸模式」狂轟21分，率領臺北富邦勇士終場以114：95擊潰強敵。比賽第三節卻爆發激烈大場面，林志傑重摔後遭阿提諾（William Artino）挑釁「跨過」，引發野獸罕見暴怒，甚至連教練許晉哲也衝上場維護子弟兵吞下技術犯規。林志傑今日在1萬3500名球迷滿場簇擁下，一開賽就火力全開。他先靠著罰球穩穩拿下引退賽首分，隨後手感發燙，在首節三分球3投全中、個人包辦球隊前11分，更在進球後對著看台發出招牌「野獸怒吼」，瞬間點燃小巨蛋。在林志傑的帶動下，勇士隊首節外線雨下，他單節狂砍16分，幫助球隊早早奠定雙位數領先。半場打完，林志傑已進帳18分，加上洋將古德溫（Archie Goodwin）火力支援，勇士帶著超過20分的優勢進入下半場。然而，戰況在第三節剩下1分21秒時一度失控。林志傑在爭搶籃板時遭李家慷衝撞「坐飛機」重摔在地，未料隨後的領航猿中鋒阿提諾竟從後方撞上並「跨越」他的身體。這個具挑釁意味的舉動惹惱了林志傑，他當場起身與阿提諾爆發激烈口角與肢體衝突，雙方球員隨即湧入阻擋。場邊富邦總教練許晉哲也情緒激動地向裁判咆哮，力挺自家看板球星。最終，裁判判給阿提諾與許晉哲各一次技術犯規，才平息這場引退賽中的意外火花。衝突過後，勇士鬥志不減。雖然領航猿在第四節一度縮小分差，但3月MVP古德溫挺身而出，全場轟下最高38分、8籃板。比賽末段，林志傑搶下關鍵進攻籃板並造成犯規，全場攻下21分、三分球7投4中。在比賽剩下1分48秒時，許晉哲將林志傑換下休息，全場球迷起立爆發熱烈掌聲。終場勇士以19分之差大勝，收下本季對戰領航猿的首場勝利。林志傑用強悍的表現向外界證明，即便來到26年職業生涯的終章，他依然是那個主宰戰場的「野獸」。