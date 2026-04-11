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▲李銘順（中）、李國煌（右）、許效舜（左）在片中一起獻唱主題曲〈啪哩啪哩我愛你〉。（圖／萬騰文化創意提供）

春季強檔熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》由導演張清峰執導，在昨（10）日全台上映，集合三大金獎巨星李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事。片中其中一段3人組團出道，跳電影主題曲〈啪哩啪哩我愛你〉的場面，竟不是收錄跳最好，而是他們的NG畫面，3人超真實又爆笑的熱舞模樣，也讓大家笑翻。李銘順、李國煌、許效舜在《NO GOOD！歐吉桑》首度合作搞笑，在片中分別飾演永助、楚生、祥林，3人從年輕時成為好友，到了中年之後要完成當年的醉後誓言，幫助彼此完成夢想，其中祥林年輕的夢想是出唱片，而電影主題曲〈啪哩啪哩我愛你〉就是祥林年輕時寫的歌。李銘順、李國煌、許效舜除了親自獻唱〈啪哩啪哩我愛你〉外，還親自上場跳舞。有趣的是，觀眾看到的片段，不是李銘順、李國煌、許效舜的跳最好的一段，而是NG片段。導演張清峰坦言：「我在剪接有刻意挑一些跳得不那麼好，但是表情很HIGH的片段，反而拿掉一些他們跳很準的畫面。」導演張清峰認為這部電影是呈現50多歲中年大叔完成夢想的過程，但是夢想不會是完美的，人生本來就不是美好的，「我要呈現他們不美好的狀態，我剪接時還故意讓他們對嘴有點不準，這是我刻意維持的。我想要讓大家知道：電影裡的大叔很努力在做這一些事，他們一定不美好、一定有缺陷，但他們很開心，他們很努力，他們要完成一件事情的感覺。」《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷痛風高血壓被迫退休的憤青攝影師永助（李銘順 飾），為人太過囉唆無法和家人和睦相處，因就學問題和兒子賭氣，兩人決定拍影片較量，他拉著在家沒有地位的藥場老闆好友祥林（許效舜 飾）和一直無法當導演的萬年副導楚生（李國煌 飾），3個對當下忿忿不平的歐吉桑，計畫殺入直播界當網紅，讓現代年輕人重視歐吉桑的存在價值！《NO GOOD！歐吉桑》已在昨日全台歡樂上映，同步釋出主題曲〈啪哩啪哩我愛你〉MV，導演張清峰邀請多年好友、天王天后金曲製作人Jerry黃韋皓操刀製作，以70年代的DISCO迪斯可音樂曲風，混合當年紅遍全亞洲的小虎隊、草蜢及郭富城的元素，帶領觀眾跟著電影中追逐夢想的3位大叔，一起回到他們的年輕時代。