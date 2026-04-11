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▲小孩今PO影片，提到上次發新歌後，看到很多負面留言，並直言「啊是干你們屁事啊」。（圖／小孩IG@street_kidz0410）

選秀節目《原子少年》天王星出身的成員小孩（何世華），拿下冠軍後原定和團員一起出道，未料2022年9月被一名網美控訴酒後亂性，隔年被以強制猥褻罪起訴，2024年判處6個月有期徒刑，得易科罰金。而日前，小孩退團後沉寂3年發聲道歉，並發新歌為復出試水溫，不料再度被罵翻。而今（11）日他再度於社群發出影片，提到很多酸民叫他去死、滾下去、不准他繼續走演藝圈這條路，讓他直接在影片中反擊「啊是干你們屁事啊」。小孩今日發影片提到上次發新歌後，得到很多回饋，其中最讓他印象深刻的就是有人問他：「你為什麼…不能就放棄這條路，然後好好地、默默地把生活給過好？」他無奈表示自己也有想過，「但…能怎麼辦呢？我就是只會這個啊」，並感謝大家聽他作品。然而，他也說看到很多叫他去死、滾下去、說他沒資格繼續走這條路的負面留言，他也直球反擊：「我的回應是…啊是干你們屁事啊」。這段影片發出後，也引發兩派爭論，有以往他在《原子少年》的粉絲們，留言給予支持、鼓勵他復出，「不管怎麼樣還是支持你」、「我個人認為作品是作品，私下的事關我啥事，我們觀眾只看你的才能」。另一派則指責他的行為，「犯強制猥褻罪了，還可以出來對罵的人說乾你們屁事」、「看你最後那段干你們屁事，感覺就是沒什麼悔意的樣子」，認為他只是想復出。小孩在2022年播出的選秀節目《原子少年》，隸屬於以嘻哈饒舌風格著稱的「天王星」，霸氣舞台魅力與精湛舞技，讓他順利帶領團隊拿下總冠軍。但不料同年準備要出道時，小孩被一名未成年少女網紅家屬爆料，指控小孩酒後實施強吻、解扣等不軌行為，隨後更有相關錄音檔與對話紀錄流出，指他涉及違反意願的性騷擾與猥褻。小孩雖發聲表示雙方曾有交往意願，並對自身行為造成誤會深感抱歉，但受害者家屬仍堅決報警處理，正式進入司法程序，小孩形象瞬間崩塌，演藝事業也全面停擺。為了不影響其他成員的發展，他在同年10月宣布退出天王星，並暫停所有演藝活動，直到今年才默默開始為復出試水溫。