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▲李宓生日許願想繼續生第六胎跟第七胎。（圖／李宓Mina FB）

「資生堂千金」李宓與老公阿Q（廖振宏）於2021年8月登記結婚後，迎來兩子三女，升格為演藝圈知名「五寶媽」。而8日她迎來42歲生日，並在今（11）日於社群公開慶生影片，竟許願：「生第六個跟第七個小孩。」讓大家都超驚訝，而李宓也坦言小孩給自己帶來的不只是負擔，而是讓她更有動力變強，還自嘲：「聽起來很瘋，但這就是我。」李宓今日在FB分享慶祝42歲生日的影片，並透露了自己的生日願望：「大家一定都以為我會許一些很正常的願望吧？結果我第二個願望是：『我想賺大錢，然後生第六個跟第七個小孩』。」但強調：「一定要先賺更多錢。」李宓表示自己想生小孩，不僅僅是因為想生：「是想給他們很好的生活、很好的陪伴，還有不需要為錢煩惱的成長環境。」喊話想朝七寶媽邁進。李宓透露很多人問她：「五個小孩已經很累了吧？還想再生？」但她開心表示覺得小孩超級可愛，認為小孩帶來的不只是負擔，而是讓她更有動力變強，李宓還在文末自嘲：「聽起來很瘋，但這就是我。」並霸氣標記：「人生就是要敢。」李宓在2021年與台大畢業的學弟阿Q登記結婚、並於2022年在台北翡麗詩莊園補辦婚宴、又於隔年10月在峇里島補辦海外婚禮。而在結婚後，李宓短短4年就生下五名子女，其中兩對還是雙胞胎，讓她成為演藝圈著名的「五寶媽」。然而，李宓雖然表示還想繼續生，但其實她也因接連懷孕，讓身體承受不小負擔。她曾透露懷雙胞胎時體重暴增20公斤，形容那段時間每天走路都像在負重訓練，身體沉重、呼吸困難，想不到卸貨後反而讓她感到更困擾，即使努力運動，但腹部鬆弛與妊娠紋仍十分明顯，成為她心理壓力的來源之一。不料這個當母親的榮譽疤痕，在她於社群PO出比基尼照後，還被部分網友以「太可怕」、「噁心」攻擊，讓她情緒一度崩潰，選擇進行抽脂拉皮等手術，才重新找回過往的自信。