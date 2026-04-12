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▲詹雅雯（中）脊椎才開刀2週，便飛到日本力挺楊烈（左）的演唱會，右為荒山亮。（圖／印太戰略智庫提供）

▲楊烈「自由之土」世界巡演12日在日本千葉縣浦安市文化會館登場。（圖／印太戰略智庫提供）

57歲金曲台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮又長腦瘤，已經動兩次大手術，2023年5月奇蹟降臨，腦動脈瘤完全消失，醫生告知未來不需要再做任何手術，不過她近日傳出剛動完脊椎大手術，不顧病體飛到日本力挺楊烈的演唱會，讓外界關心其健康狀況。詹雅雯兩週前剛完成脊椎大手術，依舊堅持抱病飛抵日本支持楊烈今（12）日舉辦的個唱，她感性地說：「我認識烈哥30年了，他是非常有藝德、親和且謙卑的前輩，是後輩學習的榜樣。」金鐘歌王楊烈「自由之土」世界巡迴演唱會今天移師第四站，於日本千葉縣浦安市文化會館盛大登場，73歲的他展現寶刀未老的歌實力，更特別邀請到日本國寶級藝人、經典名曲《北國之春》原唱千昌夫擔任嘉賓，兩位台日歌壇巨擘首度同台，不僅吸引超過千名旅日台僑與台灣歌迷到場支持，現場氣氛在兩人合體時達到最高點，展現跨越國界的音樂魅力。演唱會亮點除了台日國寶級的聯動外，曲目設計也巧妙融合兩國文化，千昌夫獻唱〈味噌汁の詩〉，楊烈則以台語經典〈燒肉粽〉回應，並在台上向日本觀眾大力推薦台灣道地美食如滷肉飯、芒果冰與臭豆腐，成功將演唱會轉化為美食外交現場，此外，兩位歌王私下皆是愛犬人士，下台後大聊「毛孩經」也成為一段趣味插曲。除了詹雅雯，台日混血歌姬一青窈姐妹亦是楊烈演唱會的座上賓，現場台僑展現高度凝聚力，更有歌迷專程從東京池袋跨縣追星。楊烈接下來將返台延續巡演氣勢，預計於5月10日在台南文化中心、5月27日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院開唱。