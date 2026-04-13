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泰國政府宣布推出總額逾77億泰銖的綜合紓困方案，以緩解中東衝突對能源市場帶來的連鎖衝擊，並力求壓低通膨風險。副總理兼財政部長披猜於內閣特別會議後召開記者會，宣布內閣已批准動用中央預算撥款，協助民眾應對能源價格飆漲帶來的生活壓力。他表示，方案的核心目標在於減輕弱勢族群、運輸業者及農民的經濟負擔，並確保上游供應鏈與農民有充足的流動資金維持運作，避免成本壓力最終轉嫁到消費者身上。這套紓困方案的預算分為三大方向：約60億泰銖用於照顧弱勢民眾，包括為1,322萬名持有國家福利卡的民眾提高每月民生補貼，由每月300泰銖調升至400泰銖，補貼期間自4月13日起至5月12日止；另有約14億泰銖用於支援運輸業者及商用車司機；其餘約3億泰銖則用於紓解民眾日常生活費用上漲的壓力。在能源轉型方面，方案同時著眼長遠布局，推動清潔能源的普及。泰國政府將透過國有銀行提供低利貸款，鼓勵民眾購置太陽能板、電動車及節能住宅，以降低對石化能源的依賴。其中，政府住宅銀行將推出年利率僅2.20%的優惠房貸，前兩年固定利率訂為2.69%，另設有最高30萬泰銖的屋頂太陽能安裝專案貸款。在財政支出管控上，泰國內閣也要求各部門削減公共開支，暫停海外進修與培訓計畫，將資源集中挹注國內項目。各政府機關亦接獲指示，將不影響公共服務的職位改為居家辦公，以降低能源消耗並提升資源使用效率。披猜補充說明，總理阿努廷已要求各部門加快預算編列作業，並強調政府將全面落實相關措施，致力打造具備韌性的商業生態系統，為泰國奠定可持續、具包容性的經濟復甦基礎。披猜同時警示，中東衝突已引發全球性危機，除直接衝擊能源供給與價格外，更可能擴大演變為更大範圍的商品與物價危機。他直言，若政府未能及時出手因應，恐將導致經濟成長趨緩、通膨惡化困局。