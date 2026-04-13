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▲老翁遭咬後，自行騎機車前往醫院，並把肇事的蛇一併交給急診室醫護人員。（圖／耕莘醫院提供）

▲醫師提醒，遭毒蛇咬傷後，用口吸毒液不但無法有效移除毒液，還極易增加中毒與傷口細菌感染的風險。（非當事蛇／取自Unsplash）

近日新北市新店區發生一起驚險的毒蛇咬傷事件，一名老翁在戶外除草時不慎被青竹絲咬傷，竟自行用口吸出毒液，甚至將蛇打死後一路騎車衝急診就醫。雖然老翁順利就醫並無大礙，但急診醫師與專家出面示警，耕莘醫院急診醫師黃復瑤指出，這位70多歲的老翁在戶外砍草時，右手食指突然感到一陣劇痛，隨後發現手指明顯腫脹並帶有蛇的牙痕，當下忍著痛楚將咬他的青竹絲打死並裝入罐中，並試圖用嘴巴將傷口的毒血吸出，最後甚至自行騎機車前往醫院，並把肇事的蛇一併交給急診室醫護人員，老翁到院時意識清楚，經初步評估後，已給予適當治療並留院觀察。黃復瑤說明，。蛇的口腔內含有大量細菌，即使是被無毒蛇咬傷，若未妥善處理也可能引發嚴重感染。整起事件的元凶「青竹絲」屬於出血性毒蛇，咬傷後常見症狀包含局部劇烈疼痛、腫脹、瘀青，嚴重時甚至會影響人體的凝血功能，台灣常見的毒蛇大致分為「出血性、神經性、混合性」，健保署衛教資料提醒，遭蛇咬傷後絕對不能冰敷，因為冰敷會使局部的血液循環變差，進而加速組織大量壞死，當不慎被蛇咬傷，，接著迅速脫掉戒指、手鐲與手錶等束縛物品，避免肢體腫脹後無法取下。隨著清明節過後氣溫逐漸回升，蛇類出沒與活動的頻率明顯增加，新店耕莘醫院近兩個月內已收治多名遭蛇咬傷的個案，民眾若要前往草堆、石縫、枯木、竹林與溪邊等陰暗潮濕處，務必提高警覺，從事農務或戶外活動時，建議穿著長袖衣褲、包覆性鞋具或皮靴，切勿赤腳或穿拖鞋。