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▲迎接母親節，紓壓按摩品牌 3ZeBra攜手 NID 強強聯手， 1舉辦2026 循環生活節推廣全民保健。（圖／業者提供）

迎接母親節，紓壓按摩領導品牌 3ZeBra三隻斑馬與台灣最大跑團 NID 強強聯手， 12 日在大同運動中心舉辦「2026 循環生活節」，顛覆母親節送禮傳統，號召眾多大健康指標品牌農純郷、原味時代及川嵐薰衣草精油等共襄盛舉，引導跨世代家庭正確身體照護，將全民保健概念落實於日常，實踐企業社會責任。素有「抽屜裡的按摩師」美譽的 3ZeBra，此次與 NID RUN CLUB 合作，核心理念在於完善動態心肺循環與靜態肌肉舒緩的健康閉環。3ZeBra 創辦人表示，健康不應只是單次消費，而是一種循環生活態度。透過與專業路跑社群合作，品牌將按摩器材從居家休閒帶入專業運動防護領域，提升大眾對於氣血循環與肌肉修復的重視。為確保保健觀念的正確傳遞，活動特別邀請物理治療師駐場，現場指導居家伸展技巧與深度按摩知識。這不僅是一場品牌體驗，更是一場衛教公益行動，透過專業醫護人員的衛教，協助跨世代家庭，特別是銀髮長輩掌握正確的身體照護方式，緩解高齡化社會的照護壓力。2026 循環生活節也吸引眾多注重大健康與全民保健的優質品牌參與，共同構築完整的健康生活地圖。包含：營養補給領域的 農純鄉（保健食品）、雷文虎克（精準保健）、芝初（天然芝麻專家）。還有健康食飲界的 原味時代、虎留香，推廣減負擔的潔淨飲食。居家療癒則有川嵐薰衣草精油，提供嗅覺與心靈的深層放鬆。生活風格：AZPAC行李箱、JWAY精緻家電這群頂尖品牌的集結，象徵台灣大健康產業已從單打獨鬥邁向「跨界共榮」，致力於讓每位國民都能在日常生活中輕鬆實踐健康管理。