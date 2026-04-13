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2026年縣市長選舉逼近，新北市長民進黨早已徵召立委蘇巧慧參戰，而藍白李四川、黃國昌仍未協調出人選，對此《美麗島電子報》今（13）日公布最新民調，結果顯示整體樣本支持度李四川35.5％領先蘇巧慧34.5％，直接未納入還在爭取出線的民眾黨主席黃國昌。但有37.9％認為換成民進黨執政對新北未來發展比較好，比國民黨32.0％還要高，另問及是否贊同重啟新北核二廠，有67.2民眾表達贊同。《美麗島電子報》針對新北市長今日公布最新民調，結果顯示整體樣本支持度李四川35.5％領先蘇巧慧34.5％；對於侯友宜7年多來整體施政有64.5％滿意；但有37.9％認為換成民進黨執政對新北未來發展比較好，比國民黨32.0％還要高。對於各政黨政治人物好感度，依序為蔣萬安62.6%、盧秀燕48.7%、蘇貞昌48.5%、賴清德43.9%、柯文哲25.2%、鄭麗文23.7%、黃國昌22.3%與沈伯洋21.7%，未明確回答9.2%。此外被問及總統賴清德宣布要重新啟用核電廠來發電，也包括新北核二廠在內，有67.2民眾表達贊同重啟。此次民調調查範圍為新北，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，時間為本月8日至10日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣設計為住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。