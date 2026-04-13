我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦日前公布10項涉台措施，國民黨主席鄭麗文隨即表態將「全面承接」並推動落地，甚至規劃成立專責小組與對接窗口。不過，此舉引發質疑，前立委林濁水直言，相關操作在實務上恐難執行，甚至形容國民黨恐「自創新關卡」，讓對接機制更加複雜，同時也點名國民黨副主席張榮恭「得傷腦筋了」。在鄭習會後，中方釋出包括金馬通水、通電、通氣、通橋，以及恢復部分觀光與農漁產品展銷等10項措施。鄭麗文表示，這些政策涵蓋青年、農漁業與觀光等領域，與民生經濟高度相關，並強調已指示由國民黨副主席張榮恭籌組專案小組，建立對接窗口，推動政策落實，讓民眾感受到兩岸交流的實質效益。然而，林濁水對此提出質疑，真是長知識了，原來實務上兩岸一旦商務交流，所謂對接，管道就官方而言，無非是海關、檢疫署、食藥署、貿易署等機關和人員；就民間而言，無非是旅行社、進出口商、中盤商等。然而，現在鄭麗文發明一個新關卡，由張榮恭領導的「國民黨具體管道」。林濁水進一步指出，過去馬英九政府推動ECFA等經貿協議時，即便涵蓋大量項目，也未曾設置類似「國民黨具體管道」。對於此舉，他反酸是馬太愚蠢了？太草包了？所以如今鄭聰明不願一樣草包，另起爐灶？但是怎麼設，要黨部在所有上述關署都設駐點監督他們辦事？還是直接接案？張榮恭得傷腦筋了。林濁水直言，可憐遠不如主席聰明的張榮恭，鄭主席真是不可一世氣勢超過柯文哲；信口而出、口才流𣈱有如金句連發的「韓總」韓國瑜，而華麗更有過之；學識豐富也直逼要發太平島石油股票、爬樹捉蚊子，立志「征服外太空」的韓總啊！此等聰明才智還經習近平總書記親自超格認可，而國民黨各路英雄好漢更盡皆懾服一面倒呵彩毫無異音。有此領袖，張榮恭當然再苦一點也應該。