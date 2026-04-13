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▲迪士尼真人版《白雪公主》女主角瑞秋曾格勒的外型條件和言論都惹怒網友，片子上映後票房表現很不理想，瑞秋成了被怪罪的目標。（圖／摘自IMDb）

▲《白雪公主》引爆巨大爭議，女主角瑞秋曾格勒成為各方批評的主要目標。（圖／摘自IMDb)

▲瑞秋曾格勒雖然演《白雪公主》被抨擊，但演出音樂劇時的歌喉與演技，都有不錯的評價。（圖／美聯社／達志影像）

去年受到全球圍剿的真人版《白雪公主》瑞秋曾格勒，曾透露一度擔憂事業就此玩完，還要看精神科醫師、吃藥抗焦慮。不過她並未就此消失，還在倫敦演出經典音樂劇《艾薇塔》、扮演地位有如阿根廷國母的女強人伊娃斐隆，引起一陣話題。近日英國劇場界盛事「奧立佛獎」舉行頒獎典禮，瑞秋獲頒「最佳音樂劇女主角」，實力受到肯定，她也語重心長說道：「人生中有很多好事，也有很多壞事，但要記住壞事讓你更珍惜發生在身上的好事。」瑞秋曾格勒堪稱迪士尼動畫真人版引發最大爭議的演員，自從宣布她將主演真人版《白雪公主》，外界對她的膚色就充滿疑問，讓她不得不解釋真人版與卡通版有何不同，卻激起更大的怒火。而她形容卡通裡的王子宛如變態跟蹤狂、表示自己演出的公主不會那麼戀愛腦，使全球迪士尼粉絲對她的攻擊有增無減，最後片子票房慘敗，外界也以為她在電影圈玩不下去，哪知道她拿出自己在歌舞劇表演的實力，奪下「奧立佛獎」最佳音樂劇女主角殊榮。其實看過《白雪公主》真人版電影的觀眾，就算再怎麼不認為瑞秋曾格勒的外型、氣質是扮演女主角的合適人選，至少會同意她的歌舞表演確實有實力，不像某些真人版的公主，徒有美貌但歌喉、演技皆不算理想。瑞秋曾經因為主演史蒂芬史匹柏執導的21世紀版《西城故事》成為史上最年輕的金球獎影后，表演能力得到過業界的認可，只是她敢言的個性較易招來批評，《白雪公主》風波固然讓她受傷，攻擊者也不盡然全無道理，確實她的部分說法還有再圓融的空間。儘管因為《白雪公主》被攻擊到需要看醫生，瑞秋曾格勒表示還是不把自己當成受害者，也選擇正向、光明的態度過生活，言下之意，她不會因為酸言酸語就改變敢講話的作風。她憑《艾薇塔》獲得「奧立佛獎」後，感謝倫敦當地讓她覺得賓至如歸，直呼自己完全想像不到能得獎，她在台上向音樂劇的前輩—英國女星伊蓮佩姬致敬：「我這輩子都在聽她唱『貓』裡面的〈Memory〉。」伊蓮也是《艾薇塔》首代女主角。《艾薇塔》最有名的插曲〈Don't Cry For Me Argentina〉阿根廷別為我哭泣，是女主角伊娃膾炙人口的獨唱，伊娃從貧窮家庭出身，利用美貌和心機一步步爬上阿根廷的權力高峰、受到萬民愛戴，逆境裡向上爬的經過，有點接近瑞秋去年因《白雪公主》被打入谷底，再由主演《艾薇塔》翻身的感覺，瑞秋重新贏得光環，粉絲也無需為她哭泣，只期望《白雪公主》讓她學到一課，日後發表個人看法，能夠更婉轉、不刺激到太多人。