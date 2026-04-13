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位於台灣西南沿海的成龍濕地，過去因地層下陷與海水倒灌，導致農地鹽化與人口外流，地方發展一度受限。近年在各界推動下，逐步轉型為結合濕地保育、環境教育與社區營造的發展場域，透過濕地復育、候鳥棲地營造及文化與藝術活動的導入，重新帶動地方活力，並成為地方創生的重要案例之一。國立臺北科技大學EMBA107屆經管系攜手校友、師長及社會團體，前往雲林縣口湖鄉成龍濕地展開公益行動，透過實際投入回應偏鄉在高齡照護、社區發展及災後重建等需求，並以地方創生與永續發展為核心方向，為在地社區帶來關懷且實際的支持。北科大EMBA經營管理系107屆班聯會會長、遠雄房地產總經理張麗蓉表示，此次行動由北科大EMBA經營管理系107屆整合資源共同投入，捐贈內容涵蓋多元面向，包括經管107屆全體共同捐助之「風災重建扶助基金」新臺幣15萬元，協助強化社區災後復原能力；台北市瑞科扶輪社捐助「偏鄉發展贊助金」新臺幣2萬元，支持地方創生與社區運作；台北市瑞科扶輪社創社社長王臻睿伉儷捐助「偏鄉長者共餐贊助金」新臺幣3萬元，提升高齡照護服務量能；另由北科大胡同來教授與107屆全體門生共同捐助新臺幣1萬元。張麗蓉指出，此次行動不只是一次性的捐助，更是班級共同投入社會參與的具體展現。她說，EMBA的學習不僅在於專業能力的累積，更在於將所學轉化為對社會的實質貢獻。透過整合校友與各界資源，期待讓支持得以延續，逐步累積在地發展能量，讓永續理念落實於日常與地方。