美國總統川普（Donald Trump）宣布將封鎖伊朗港口，不過就在準備封鎖之際，有3艘油輪正在與時間賽跑，企圖穿越荷姆茲海峽。
根據彭博新聞報導，據船舶追蹤數據顯示，與伊朗無明確關聯的「新未來號」（New Future）以及遭到美國制裁的「奧羅拉號」（Auroura），於13日清早從阿聯海域出發向東北方移動。
這兩艘中型油輪似乎採取靠近伊朗拉拉克島（Larak island）南側的航線，這也是德黑蘭近日指示東向通行船隻應遵循的路徑。
新未來號」已通過海峽轉向處，正朝阿曼灣向南航行；而「奧羅拉號」仍停留在拉拉克島附近，以平均速度行駛。
同時，一艘懸掛越南國旗的液化石油氣（LPG）運輸船「NV 陽光號」（NV Sunshine） 正由阿曼灣向北航行，試圖反向進入波斯灣，信號顯示其目的地為阿聯的沙迦。
美國「大封鎖」即將啟動
此次闖關發生在美國預計對荷姆茲海峽周邊區域實施封鎖的幾小時前。此前，德黑蘭與華盛頓的談判於週末破局。該限制措施適用於所有進出伊朗港口或沿海地區的船隻。自戰爭爆發以來，伊朗對這條關鍵水道的控制持續收緊，已導致海上交通量大幅下降。
目前外界正密切關注這些船隻的動向，因為美國與伊朗正爭奪這條全球能源咽喉的控制權。過去數週，與西方國家有關聯或由其擁有的船隻，曾遭德黑蘭鎖定或攻擊；而川普此舉則意在挑戰伊朗對海峽的控制，並削弱其能源收入來源。
闖關船隻詳情
據船舶數據，懸掛馬紹爾群島國旗，由香港創朗航運公司擁有及管理的「新未來號」顯示其目的地為阿曼的蘇哈爾港，船上載有超過33萬桶柴油，該批貨物於4月初在阿聯酋哈姆里亞港（Hamriyah）裝載。該船在2月底戰爭爆發前不久進入波斯灣。
至於懸掛巴拿馬國旗的「奧羅拉號」則標示船上有印度籍船員，這已成為船隻通過荷姆茲海峽時常見的策略之一，用以表明其國籍或關聯。該船因涉及伊朗石油貿易，於去年12月遭美國制裁。目前尚無法確認其貨物裝載地點，該船自去年12月以來一直停留在波斯灣。
「NV陽光號」由總部位於胡志明市的「日越運輸公司」（Nhat Viet Transportation Corp）所有。越南政府近期曾表示，正與伊朗當局合作，確保其船隻能安全通過荷姆茲海峽。
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這兩艘中型油輪似乎採取靠近伊朗拉拉克島（Larak island）南側的航線，這也是德黑蘭近日指示東向通行船隻應遵循的路徑。
新未來號」已通過海峽轉向處，正朝阿曼灣向南航行；而「奧羅拉號」仍停留在拉拉克島附近，以平均速度行駛。
同時，一艘懸掛越南國旗的液化石油氣（LPG）運輸船「NV 陽光號」（NV Sunshine） 正由阿曼灣向北航行，試圖反向進入波斯灣，信號顯示其目的地為阿聯的沙迦。
美國「大封鎖」即將啟動
此次闖關發生在美國預計對荷姆茲海峽周邊區域實施封鎖的幾小時前。此前，德黑蘭與華盛頓的談判於週末破局。該限制措施適用於所有進出伊朗港口或沿海地區的船隻。自戰爭爆發以來，伊朗對這條關鍵水道的控制持續收緊，已導致海上交通量大幅下降。
目前外界正密切關注這些船隻的動向，因為美國與伊朗正爭奪這條全球能源咽喉的控制權。過去數週，與西方國家有關聯或由其擁有的船隻，曾遭德黑蘭鎖定或攻擊；而川普此舉則意在挑戰伊朗對海峽的控制，並削弱其能源收入來源。
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據船舶數據，懸掛馬紹爾群島國旗，由香港創朗航運公司擁有及管理的「新未來號」顯示其目的地為阿曼的蘇哈爾港，船上載有超過33萬桶柴油，該批貨物於4月初在阿聯酋哈姆里亞港（Hamriyah）裝載。該船在2月底戰爭爆發前不久進入波斯灣。
至於懸掛巴拿馬國旗的「奧羅拉號」則標示船上有印度籍船員，這已成為船隻通過荷姆茲海峽時常見的策略之一，用以表明其國籍或關聯。該船因涉及伊朗石油貿易，於去年12月遭美國制裁。目前尚無法確認其貨物裝載地點，該船自去年12月以來一直停留在波斯灣。
「NV陽光號」由總部位於胡志明市的「日越運輸公司」（Nhat Viet Transportation Corp）所有。越南政府近期曾表示，正與伊朗當局合作，確保其船隻能安全通過荷姆茲海峽。
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