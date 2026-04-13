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▲公有民營的后里馬場，是中部老字號的騎馬勝地。（資料畫面／記者顏幸如攝）

台中市知名的后里馬場，3日發生3歲小女孩體驗騎迷你馬時，馬匹因聽到施工巨響害怕失控，小孩因此墜馬的意外，家長批評明明是收費的體驗項目，卻未見場方有突發狀況的處理能力，還把責任推給施工。后里馬場表示，當下詢問是否就醫，家長回覆不需要，將會檢討相關流程。民眾在Threads發文指出，清明連假期間他帶著3歲女童到后里馬場體驗騎馬活動，小朋友坐上馬後走了一小段路，迷你馬突然無預警地向前衝，導致小孩墜馬，所幸沒有造成嚴重傷害，但場方的處理過程令人失望。他指出小朋友墜馬後，現場無任何主管或人員主動出面處理，包括清洗傷口、尋找洗手間、更換衣物的場所，皆需家長自行詢問與處理，亦無任何人員表達關心或追蹤狀況，服務態度有待加強。其他網友問「后里馬場不是限定5歲以上才能騎嗎？」「環境吵鬧聲和外界的干擾，很容易讓馬匹產生焦躁和不安」。也有民眾發現，工作人員通常會一手護著小小孩、一手拉韁繩，而不是像影片中悠然拉著馬走，「畢竟馬是動物不是機器，難保牠今天狀態如何」，批評后里馬場的管理跟應變太差了。原PO表示，體驗一趟收費200元，現場人員沒有問小孩幾歲，只有說買票就能騎。后里馬場表示，遊客體驗騎乘時，因馬場旁邊工地出現巨響，受到驚嚇的馬匹出現反射動作，才導致孩童墜馬。教練於事發時向客人詢問是否就醫，家長回覆不需要，教練也告知，若有醫療行為或是後續需要協助，都可來電馬場，但至今未接獲家長聯繫。騎乘體驗提供給5歲至65歲民眾，關於售票員未口頭提醒、牽馬人也未確認顧客身份，後續將進行檢討並加強標準作業流程。