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台中市長盧秀燕任內將「公托倍倍增」列為重要施政成果，但台中市收托名額僅1,300人，遠低於新北市的6,500人、高雄市5,000多人。多位市議員批評，家長排隊排到天荒地老、孩子都要上小學了還沒排到。市府表示台中市公托體系發展較晚，現在已有49所，會繼續增加。台中市議會今（13）日進行民政業務質詢，台灣民眾黨市議員江和樹指出，新北市公托的收托人數，去年底已達6,500人、高雄去年底5,000多人，台中號稱公托倍倍增、10倍增，數量不斷增加，卻只收托1,300名幼童，距市民的實際需求太遠。社會局長廖靜芝表示，台中市的公托體系發展較晚，市長盧秀燕7年多前上任時才5所，現在已有49所，市長承諾8年任內要有60個公托，社會局會盡量在市長卸任前達成。江和樹說，市府自稱托育城市，要讓年輕父母敢生敢養，公托人數卻是六都倒數第二，排隊等著要進公立托嬰中心的嬰童人數有3,000人，卻只有1/3能如願，且區域發展不均，舊縣區的公托數明顯較少，大里、霧峰近30萬人口只有4家公托。民進黨市議員蕭隆澤也說，潭子區的公托只有一所，名額32人，候補人數高達166人，能如願者不到1/5，家長排到孩子都要上小學了還沒有排到。廖靜芝表示增加收托人數需要時間，且公托不是唯一選項，還有居托、準公托、家長請育嬰假等方式可以選擇。江和樹打斷她「你講的都是家庭美滿的狀況，民眾就是因為有需求才會申請，市府努力不夠應該好好檢討」